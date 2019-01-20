北市立委補選》何志偉今晚音樂會 蘇揆出席

2019-01-20

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北士林大同區立委補選倒數，各陣營進行最後衝刺，除勤走基層爭取支持外，也找大咖站台。民進黨候選人何志偉今晚六點將在社子國小舉辦音樂晚會，行政院長蘇貞昌確定出席，北市前副市長陳景峻也將出席助講力抗「柯家軍」陳思宇。

陳景峻也將站台助講

民進黨連兩個週末舉辦大型造勢晚會，由黨主席卓榮泰親自操刀，今晚造勢晚會，行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌將到場為何志偉站台，北市立委吳思瑤擔任主持人，炒熱現場氣氛。

立委補選白綠沒有合作，民進黨員紛紛「歸隊」，北市前副市長陳景峻今將為何助講。陳景峻受訪表示，以前在台北市政府為市長柯文哲工作，須謹守行政倫理的分寸；現在自己未有公職在身，民進黨對自己有需求、黨主席也開口邀約，身為黨員一定要為民進黨助選，「盡力扮演好自己的角色、謹守政治倫理，是我一貫的作風」。

何志偉每日勤走市場拜票，連兩日打「正妹牌」，前天有「漂亮寶貝」稱號的前議員顏若芳陪同掃街，昨掃街再度由有「淡水蔡依林」之稱的立委呂孫綾陪同。何志偉表示，希望打的是正面力量和溫暖力量。

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