談蔡英文拚連任 柯Ｐ：一定有壓力

2019-01-20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲接受台視專訪，談到總統蔡英文的連任議題時，柯文哲稱「其實好好做八年是比較好」，但就蔡英文民調低迷，柯也說「台灣歷史上，民調掉下去，沒有人爬回來過」，言下之意，不看好蔡英文能夠連任。但柯仍說，「永遠有第一個嘛」、「我猜（蔡英文）一定有壓力的。」提及二○二○總統大選是否會以「蔡柯配」的組合參選？柯文哲則說︰「人家不會要我的。」

柯：民調掉下去 沒有人爬回來過

柯文哲於昨晚播出的電視專訪中，提及去年九合一選舉有六位首長沒有連任，對台灣的民主傷害很大，因為市政有其連續性。節目主持人轉而提及，「照這邏輯，蔡英文是不是做八年會比較好？」柯文哲認同說，好好做八年是比較好，但到底行不行，他也不曉得。

柯文哲指出，他個人民調也掉下去過，因此知道，民調要在一年內就明顯回升不容易，且台灣歷史上，民調掉下去，沒有人爬回來過，但「永遠有第一個嘛！」

柯文哲接著提到，一年就要扭轉民調，就得被迫做短利的東西，所以才會冒出之前的經濟紅利，當時他一看就知道「不是很OK」，但就選票來講，它一定有效，可是後來反彈聲音蠻大，這個就是太明顯了。

蔡稱台灣也是棋手 柯說言過其實

另就蔡英文過去曾認為，台灣在國際對抗局勢下，「我們自己也是棋手」。柯文哲駁斥稱，在美中對抗局勢下，可以當棋手就太言過其實，「了不起只能出出主意」、「變得比較大顆的棋子，要移動我們的時候，需要費一點力氣這樣」，不要太狂妄，但要變成很重要的棋子，還是可以做到。

至於柯文哲曾以「扁鑽」做為比喻，批評蔡政府在軍購案當冤大頭。柯文哲解釋，據他所知，軍購花費和維護費用的比例是一比三，若用四千億採購F-16V戰機，就得用一．二兆元維護，如果經濟夠強就禁得起，經濟不夠強就是雪上加霜。柯也感嘆，「這很難，誰來當（總統）都很慘。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/