立委拚國會外交 年節前後衝日美

2019-01-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院在農曆年節前後推動國會外交，美日均為焦點。在跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）生效後，立法院外交委員會規劃於本月下旬組團訪問日本，盼密集拜會日本議員，爭取支持台灣加入ＣＰＴＰＰ。台美國會議員聯誼會也將於農曆年後訪問華府，在美國新國會開議與「台灣關係法」四十週年之際，與政要交流、掌握美國政策動向。

向日表達加入ＣＰＴＰＰ意願

立法院外交委員會暫定於一月底赴日本考察。外委會召委、民進黨立委邱志偉受訪表示，ＣＰＴＰＰ去年底已生效，本月十九日於東京召開生效後首次部長級會議，月底日本國會也將開議。我方將密集拜會日本國會議員，表達台灣盼爭取加入ＣＰＴＰＰ的意願。

台美國會議員聯誼會也定於農曆年後組團訪問華府。民進黨立委、聯誼會會長蕭美琴受訪說，台美關係緊密且重要，我方尤其關心安全與經貿等議題，因美中貿易糾紛過程對台灣產業多少產生影響，也牽動未來產業佈局，希望藉由交流，了解美國長期政策的態度。美國同樣關心中國系統性竊取智財權等問題，去年訪美時兩黨議員都對台灣將如何強化商業資訊安全、防止違反貿易秩序行為等措施，表達高度關切。

盼美國會不分黨派繼續挺台灣

此次訪美團有跨黨派，約七、八位立委前往，預計將與美國兩黨議員、行政部門接觸交流。駐美代表處則表示，適逢美國新國會開議與「台灣關係法」立法四十週年，此時訪問別具意義。

民進黨立委王定宇亦報名訪美團，他說，希望就美中貿易戰、南海、東北亞等廣泛影響台灣的議題，了解華府政治圈的氛圍。他強調，美國期中選舉後，眾議院生態有所變化，此次訪問是傳達「兩黨都是台灣重要朋友」的訊息，期待美國國會對於未來有關台灣的法案，繼續給予不分黨派的共同支持。

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