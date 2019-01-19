美不排除派航艦穿越台海 軍方：政治宣示

2019-01-19

美軍嚇阻中國切勿蠢動

〔記者羅添斌／台北報導〕美國海軍軍令部長理察森表明，台灣海峽為國際水域，美軍未來派出航空母艦通過台海仍是選項之一。我軍方官員分析指出，台灣海峽對海軍作戰而言，是相對狹窄的海域，以航空母艦打擊群的作戰編制，需要的是廣大的海域才能展開作戰，因此派出航空母艦通過台海，其實是美國對於中國企圖壓制台灣的一個政治宣示，要中國當局不要蠢動。

軍方官員表示，感謝友邦軍事首長對於維護台海和平穩定的相關談話，台海為國際海域，美軍若派出軍艦在公海進行訓練操演及相關軍事活動，國防部均表尊重。

國防部先前也曾強調，國軍對我國周邊海、空域動態均能充分掌握與即時應處，以維區域穩定與確保國家安全。

軍方官員表示，繼共軍戰機船艦進行繞台演訓之後，共軍的軍艦在去年起也已在台灣海峽中線以西進行例行性的巡航，增加我方戰備壓力，但國軍有能力因應各項狀況。

官員說，國軍為了維護台海安全，在台灣本島西側及澎湖部署了多處新式防空飛彈及反艦飛彈，密度可說是全球數一數二，更有綿密的對海對空雷達監控共軍動態，共軍難以越雷池一步。

各個作戰區帶著敵情練兵

此外，官員表示，軍方調整戰備演訓做法，要台澎各個作戰區都要帶著敵情練兵，並且結合戰場現況進行實彈作戰操演，本月十七日在台中地區進行的作戰區聯合反登陸作戰操演就是一個新的開始，未來會以務實的戰備訓練，持續展現國軍自我防衛的決心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/