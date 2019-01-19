反制敵諜滲透 調查局偵蒐可疑網路言論

2019-01-19

〔記者黃捷／台北報導〕香港大公報日前報導香港青年團來台一事，將台灣記者誤指為「密使」，鬧出大烏龍，但實際上，台灣確實不斷遭中國滲透，對此，法務部調查局將從治安事件、可疑網路言論等處著手，追查共諜蹤跡，並加強保防教育，防止我國民及官員遭中國吸收、利用。

調查局致力於國家安全維護工作，反制敵諜滲透正是主要任務之一。兩岸交流愈趨頻繁，中國目前也採取非傳統的手段威脅台灣安全，如透過網路活動煽動群眾、塑造統獨對立，或影響台灣經濟利益、財經安全及金融秩序，都將是國內安全調查的重點。

此外，中國派人以留學、經商等名義來台，蒐集政治、經濟、國防相關機密情報，或發展組織、進行破壞，調查局將持續布線，一旦掌握線索或接獲檢舉，會立刻展開監控與偵處，對於社會重大、偶發、突發的治安事件，如槍械、毒品、組織等犯罪，調查局也會深入了解，溯源追查幕後是否有中國等境外勢力主導或介入。

保防方面，調查局將協助規劃、考核各機關的機密保護、安全防護等工作，同時推動國民保防教育，以防民眾或在職、退休官員在不知情的狀況下，遭到中國利誘、吸收。

總統蔡英文上任後，即指示制定保防工作專法，雖然前年提出的草案遭行政院退回，但為抵禦中國滲透，調查局仍持續廣納各方意見，期能研議出兼顧民主、自由、人權，又能達到保密防諜效果的保防法。

調查局長呂文忠曾接受本報專訪指出，近五年來調查局共偵破國安案件五十二案、一百一十五人，其中較具代表性的案子，有前解放軍中校鎮小江來台發展組織案、中國留學生周泓旭來台發展組織未遂案，以及退役中校邊鵬幫助中方刺探戰機軍情案等。

呂文忠並指，現今網路發達，調查局各外勤處站都會安排專責人員，在不侵犯言論自由的前提下，從臉書、LINE等社交平台蒐集訊息，進行系統性分析及整理，若有涉及危害國安、社會秩序，都將依法查處。

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