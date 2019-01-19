資深國安官員：香港左媒政治監控 緊盯港青行蹤

2019-01-19

〔記者羅添斌／台北報導〕對於香港青年團體在台灣的行蹤遭到港媒監控一事，國安局表明已統合國安單位加強安全管理工作，資深國安官員表示，香港青年團體鍾翰林等三人在台灣停留時間不到四天，香港大公報卻可以用跟監的方式拍攝，事前是否已經掌握鍾翰林等人在台的行程安排？在台進行跟監是否有其他人士協助？或者是委由專業人士參與，進行政治性質的跟監其真正用意為何？這些都要持續了解。

國安局將統合強化安全管理

資深官員說，國安局負責統合及協調各國安單位，執行工作則是由各單位來處理，不是由國安局直接執行。

香港大公報本月十六日在頭版刊登相關新聞，還誤將本報記者當做是總統府密使，大公報撰寫此報導的是該報調查組的三位記者，圖片則標註是調查組。

資深官員說，港媒派員來台，對入境台灣的港獨青年團體三位成員進行監控，並在其報導上大肆抨擊，顯然有其政治目的，並非像對演藝人員般，單純的狗仔式跟監，而是政治監控，加上港媒人員能夠在鍾翰林等三人在台短暫停留時間就精確掌握其行蹤，顯示事前就有行動規劃，這也是府方站在國安高度，要求國安局必須進行調查的原因。

港媒非單純狗仔式跟監

官員表示，如果港媒人員能夠精確掌握香港青年團體成員在台的行蹤，在台灣政治高度透明化的當下，政治首長及民意代表的行程大都會對外公布，未來若是境外人士有系統性的在台進行監控，這不僅對我首長及民代的個人安全產生危害，更可能危及國安情報的維護，政府不會等閒視之。

國安官員強調，台灣為民主國家，尊重並會保障媒體合法的採訪報導權，但對於以不法跟監及人身安全可能受到危害的情事，相關機關必會依法防制及處理，國安局也已統合國安單位來加強安全管理工作，以確保國人及來台旅客的安全與權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/