港媒在台跟監 立委促國安局儘快破案

2019-01-19

羅致政痛批「紅色恐怖」、「公然到博愛特區嗆聲」

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委羅致政昨召開記者會，指港媒上週來台跟蹤港獨青年一事，事實上是一種「紅色恐怖」；羅致政質疑，港媒大公報、文匯報並未申請駐點，卻能公然在台跟監，而跟監行動有車輛隨行，台灣維安體系已出現漏洞；此事也凸顯台灣法制層面已有不足，應積極思考強化相關法律規範。

國安單位應積極思考是否推動保防法、反情報法

羅致政並對在記者會現場的國安單位代表提出質疑表示，港媒「公然到博愛特區跟你嗆聲，國安單位還不覺醒嗎？」

港媒大公報、文匯報在台跟監港獨青年，且跟監內容對港獨青年行程高度掌握，引起國安單位、總統府高度關注。

羅致政表示，文匯報、大公報兩報並未申請在台駐點，沒有入境許可，卻在鄰近總統府的博愛特區公然跟拍，且根據他掌握的資料，跟監行動有車輛隨行，質疑台灣維安體系出現漏洞。

羅致政還說，文匯報、大公報刊登頭版的做法警告意味濃厚，他擔心未來在中國的台灣人，若有家屬還在台灣，可能也會遭到跟監、恐引起寒蟬效應；羅致政強調，此事件凸顯台灣相關法制面已有不足，國安單位應積極思考是否須制定「保防法」或「反情報工作法」，藉以從法治強化規範。

民進黨立委王定宇受訪時則說，「不用再修法，而是以現行法規、強化執行的嚴謹度。」他強調，若是中國媒體來台統戰，依「兩岸人民關係條例」、從事與申請目的不符的行為，可直接驅逐出境，若為台灣本地人配合統戰，則需盤整相關規範、再行辦理。

民進黨立委劉世芳受訪時批評，國安系統「不夠機警」，直到報紙曝光消息才開始有所行動，她認為此事嚴重性不容小覷，相關單位應盡快破案，「否則跟監情況可能變本加厲」；劉世芳並直指，事發地點就在博愛特區，國安局應為主責單位，要求相關單位就現行法規盡快釐清案情。

陸委會港澳處副處長張張表示，會配合相關單位進行調查，一旦查有不法「一定嚴懲」，非駐點的港澳媒體，未依規定申請來台進行採訪，若已經進入者，也可註銷其出境許可、下次不再予以申請。

移民署入出國事務組組長葛廣薇表示，港澳人士若持觀光簽證來台，卻從事非觀光簽證許可的活動，可依相關辦法強制出境。

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