組黨、選總統？ 柯還在「想」

2019-01-18

挑戰2020或2024?「八字還沒一撇」

〔記者沈佩瑤/台北報導〕台北市長柯文哲日前鬆口「正在想」組黨,昨受訪再談態度轉低調,僅數度說「所謂的正在想就是想而已,沒有什麼動機,思考是人類的特色,但就算要組,也不會組一般的政黨」,而「有沒有可能超越藍綠」則是他思考的另一個題目,就他看法,除了統獨意識,他實在看不出國民黨、民進黨有什麼不一樣。

面對媒體追問到底會不會選二○二○?還是瞄準二○二四?柯文哲跳針說「八字還沒有一撇」、「從長計議」。

柯文哲昨出席「都會旅宿發展論壇」後受訪,針對日前在直播中透露,對於參選二○二○「我的意願很低,還要再想想」。柯昨天受訪避重就輕,重申台灣目前的憲政體制,誰來當總統效果都很差,「一個做不好可以說誰做不好,連續三個都有問題的時候,就要轉過頭來思考是不是體制有問題。」

不會組「一般的政黨」

至於組黨,柯則稱「只是在想」,沒有說他要,想這件事情沒有什麼動機,思考是人類的特色,所以也沒有考慮哪些因素。是否因為此次連任選戰遭藍綠夾擊才想組黨?柯指出「兩千年前人類是直接民主,所以蘇格拉底是被雅典人民用投票的方式判死刑的;到了十七世紀,現代國家興起,才不得不使用政黨政治跟間接民主。」

他進一步說,現在是網路時代,用i-Voting就可直接顯現民意,政黨到底應該用怎樣的意義和形式在新的時代出現,「我在思考,我還沒想出答案。」

是否因組黨失去中間選民,尤其討厭藍綠的人?柯脫口「我們也不是組一般的政黨啊!」他自己不是在想什麼政治生命,而是思考怎麼做對台灣比較好。

媒體追問何謂「不是一般的政黨?」柯只笑回:「有一句話說『You are limited by your imagination.』,意思是只有你的想像可以限制住你,基本上我還是學者,不是政治人物。」

