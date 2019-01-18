黨產會討論兩途徑解決 國發院地若認定不當黨產 還葉家

2019-01-18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨在二○○五年將國發院土地以卅八．三億元售予元利建設，台北地檢署現正偵辦前國民黨主席馬英九是否涉及賤賣圖利，行政院黨產會亦調查國民黨當年取自葉家的土地是否為不當黨產。據透露，黨產會內部已討論二大途徑解決此案，若認定為不當黨產，土地將可返還給葉家。

據了解，二○一六年九月葉家在前立委陳其邁等人陪同下，向黨產會按鈴陳情國發院案，前年黨產會舉行二次聽證會後，一年多來葉家苦等不到有具體進展，陳其邁已經接任行政院副院長，葉頌仁夫婦上書政院再度陳情。

葉家︰盼成民間轉型正義首案

葉家陳情信提及，「國民黨取得國發院土地又轉賣元利建設，這是小英政府的轉型正義民間第一個代表案件，期望小英總統能夠辦出一個還民公道的成功案例，非但是功德一件，也會是小英總統成功落實轉型正義政績」。

黨產會已查出，一九六四年十一月台北市民葉中川的十筆土地，被移轉登記給國民黨中央委員會，土地面積約○．六公頃；葉家更在聽證會上泣訴，當初簽訂的杜賣證書是父親葉中川被國民黨人拿槍押走，在強暴脅迫下簽訂，非出於自由意志。

黨產會委員表示，國發院案有二個層面問題，第一是國民黨拿走葉家土地部分，第二為國民黨低價轉賣給元利建設。本案調查至今，元利建設顯以不相當對價買到國發院土地，短短四個月內，交易價格從六十幾億元談到變卅八．三億元，元利甚至登廣告「恐嚇」國民黨。

委員強調，黨產會未來若認定是不相當對價，元利建設就不是善意第三人，第一種處理方式就是原土地必須還給葉家，然後折合元利買到葉家土地的價額，將元利當初買的錢還給元利；第二種是依比例方式，切割另外土地返還，「反正元利都要把土地吐出來！」

委員提及，元利當初有付錢給國民黨，國民黨有靠不當黨產賺到錢，當然要向國民黨追徵，元利建設和國民黨不可能置身事外，至於詳細金額尚待計算。另一途徑是元利建設可與黨產會協商返還葉家土地事宜，這是最快的處理方案，若葉家土地順利歸還後，元利買下的其他國發院土地就可開發。

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