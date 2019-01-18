是否補強兩岸論述 國民黨分兩派

2019-01-18

〔記者施曉光／台北報導〕外傳國民黨打算修正兩岸論述，在既有「一中各表的九二共識」之外，再以「民主和平」、「兩岸（或經濟）雙贏」等文字補強；國民黨大陸事務部副主任陳一新昨證實，由於外界不斷質疑「九二共識」內涵論述不足，確實有在討論此事，但是僅屬幕僚意見，尚未定案，也還沒有呈報黨主席吳敦義裁示。

國民黨中常委曾文培昨天質疑，根本就是多此一舉，黨中央在九日已經正式提出「中國國民黨兩岸政策基本立場」論述，而且是智庫與大陸事務部及吳敦義共同擬定的結論。國民黨的兩岸立場就是「一中各表」，支持「九二共識」，反對台獨，「九二共識」不等於「一國兩制」，這就已經是黨的基調，沒有必要再做修正；而且在「一中各表的九二共識」之外再多提「民主和平」、「兩岸（或經濟）雙贏」很奇怪。

他認為，國民黨已經拒絕「一國兩制」，就沒有必要在中共面前故意提「民主和平」，去刺激對岸，這種東西很容易擦槍走火，況且國台辦已經說明「九二共識」不等於「一國兩制」，大家都有下台階。

主張補強「九二共識」的黨內人士說，中共做什麼事，需要我們同意嗎？他們講習五條，也沒經過我們同意，什麼都要經過他們同意啊？同意最好，不同意也沒辦法。經濟雙贏他們要，民主嘛他們也要，只是定義不同，我們也不需要什麼都經過他們同意，國民黨有自主性。

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