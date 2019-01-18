議會首度交鋒／民進黨團問九二共識 韓稱不是一國兩制

2019-01-18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會昨天進行臨時會，上演九二共識攻防戰，民進黨團質疑「習五條」後，九二共識已沒有各表空間，只有「一中原則、一國兩制」，質詢市長A04-LTN-還要堅持九二共識嗎？韓國瑜則重申自己是九二共識堅定支持者，並聲稱九二共識不是一國兩制。

「第一題就這麼硬」

韓國瑜昨天首度到議會備詢，高雄市議會民進黨團總召韓賜村一開始就詢問他對九二共識的看法。韓國瑜回答：「第一題就這麼硬！」他說，九二共識是中華民國大事，他在選前受訪就公開承認九二共識，他是九二共識堅定支持者。

民進黨議員陳明澤批評，韓國瑜說政治○分、經濟一百分，但卻口口聲聲說承認九二共識，根本是政治三百分，「難道立法院預算要送給北京審嗎？」

韓表示，九二共識能讓兩岸穩定發展，過去台澎金馬維持穩定發展，九二共識極為重要；在經濟一百分這部分，市政建設一定秉持這個原則，盼大家好好為高雄打拚。

對於外界質疑他選後才在講九二共識，韓國瑜也強調，他選前就公開在媒體前說過，他支持九二共識，他沒有說謊。

議員陳致中則詢問韓國瑜承認的九二共識，具體內容是什麼？韓說，他是依據憲法增修條文及兩岸人民關係條例，他認為承認九二共識後，貨才能賣出去，人才能進來。

陳致中質疑，習五條後，九二共識已沒有各表的模糊空間，只有一中原則、一國兩制，韓國瑜還要堅持嗎？

韓國瑜強調，他堅持的九二共識並不是一國兩制，一國兩制大部分台灣人不能接受，但九二共識能讓兩千三百萬人有更好發展，九二共識是台灣最重要的安全墊。

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