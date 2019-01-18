行政院會碰面 蘇、侯笑泯恩仇

2019-01-18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜去年同台角逐新北市長選舉，兩人昨首度在行政院院會碰面，身分已經轉換。蘇主持院會結束時，與列席的侯友宜握手致意，兩人面帶笑容，氣氛融洽，侯與台中市長盧秀燕並向蘇說「恭喜」。

侯友宜表示，他過去擔任警政署長時蘇貞昌也是行政院長，兩人曾共事過，對蘇貞昌很感恩。

行政院院會昨討論交通部「我國觀光發展策略報告」。蘇貞昌表示，現在是全球化的時代，如何吸引遊客，仰賴地方特色，如果每個地方特色都一樣，遊客不會再來，用殺雞取卵的方式，也會讓旅客印象不好。

侯友宜說，他在院會中提到，蘇貞昌在競選時提出「新北一二六計畫」與他所提「青春山海線」是一致的，蘇所提政見很好，希望能一起納入交通旅遊政策中考量；蘇當場裁示，希望交通部要多給地方資源並多多配合。

侯友宜說，他在院會結束後走過去，蘇院長也走過來，兩人在中途碰面，互相致意，這是很好的中央與地方合作，大家共創台灣進步的態度，「我一定會跟院長共同為新北市、為台灣的進步而努力！」

交通部長林佳龍去年也與盧秀燕同台角逐台中市長，林昨出席院會，對於林先前主張台中山手線一定要蓋，盧秀燕說，她主張中央全額補助台中山手線，林佳龍當場雖未回應，但態度很友善，她也相信擔任過台中市長的林佳龍一定會替台中著想。

盧秀燕提山手線補助 林佳龍態度友善

經侯友宜提議，侯友宜與盧秀燕及桃園市長鄭文燦三人院會後一起受訪，侯還與鄭文燦手牽手受訪。鄭文燦說，院會討論沒有對立、火花及高來高去，只有對重要政策、地方建設交換意見；他還開玩笑說，三人中只有他的競選對手不在院會裡。

至於侯友宜為何要拉鄭文燦的手？侯友宜說，十八年前他跟鄭已熟悉，也曾共事過，現在最重要是為地方建設攜手合作。

鄭文燦說，以前蘇貞昌擔任行政院長時，他是政院發言人，當時侯友宜是警政署長，三人政黨背景雖不同，但為地方爭取最大的支持是一樣的。一旁的盧秀燕則打趣說，她跟鄭、侯的感情都很好，之所以沒有拉手，是因為「我先生可能會有意見」。

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