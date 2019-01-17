總統立委併選 兩大黨都贊同

2019-01-17

〔記者施曉光、楊淳卉、王榮祥／綜合報導〕針對二○二○總統、立委選舉是否合併辦理，民進黨與國民黨均表達支持併選的立場。民進黨昨指出，考量前幾次合併選舉的慣例，民進黨中央與立法院黨團都贊成下屆總統與立委合併選舉，已正式函覆中選會。

國民黨副主席兼秘書長曾永權昨在中常會指出，國民黨基於合併舉行可以節省經費六至八億元，以及減少社會動盪等兩項原則，已經回函中選會表達主張比照二○一二、二○一六年大選合併辦理。

中選會舉辦的總統、立委選舉是否同日舉行的南區公聽會昨在高市選委會舉行，與會人士大都支持合併舉行，也有不少人提到公投方式應改善。

南區公聽會共有雲林以南七縣市政府與政黨代表、學者專家與會，由中選會代理主委陳朝建、選務處長謝美玲主持。

國民黨高市黨部書記長胡美音首位發言，表態贊成合併舉行，主要可避免擾民、節省國家資源、也減輕選務人員負擔，台南市選委會主委姜榮慶同樣支持合併，並建議應該合併選舉法制化，避免每次選前都要開公聽會。高市民政局長曹桓榮強調，選舉合併舉行可避免政治氣氛頻繁對立，公投動線與程序有改善空間。

多位縣市政府代表、學者除多力挺合併選舉外，也不約而同提到公投問題，建議公投案提出與成案時間需設限，讓地方有充分時間準備。

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