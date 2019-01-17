6席立委補選 兩黨戰將就位

2019-01-17

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕去年九合一選舉產生的六席立委補選將分別在一月及三月投票，民進黨和國民黨均已完成提名佈局。民進黨主席卓榮泰與國民黨主席吳敦義昨天不約而同地下達立委補選的作戰指令，全力搶攻席次。

立委補選的選區包括台北市第二選區、台中市第五選區、新北市第三選區、台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣，其中，台北市與台中市立委補選將在一月二十七日投票，新北市、台南市、彰化縣及金門縣立委補選投票則在三月十六日。

民進黨在金門縣未提名，台北市提名前台北市議員何志偉，台中市提名前台中市政府交通局長王義川，新北市提名前立委余天，台南市提名前勞動部次長郭國文，彰化縣提名前鹿港鎮長黃振彥。

卓榮泰昨天首度主持中常會，會中裁示一月二十七日台北市、台中市的這兩場立委補選，對黨來說有不能輸、必須贏的壓力，希望地方黨部主委能再加把勁，完成勝選的使命。

國民黨方面，台北市、台中市已分別提名台北市議員陳炳甫、前立委沈智慧參選外，國民黨中常會昨通過四席立委補選提名名單，新北市第三選區徵召文傳會副主委鄭世維，台南市第二選區徵召台南市議員謝龍介，彰化縣第一選區徵召前彰化縣副縣長柯呈枋，金門縣選區徵召前金門縣議會議長洪麗萍參選。

國民黨評估雙北、南市選情艱困

黨內人士指出，金門縣、台中市、彰化縣等三個過去為國民黨立委選區，有高度信心可以繼續插上藍旗，至於另外三個原屬民進黨立委選區的新北市、台南市、台北市，由於都屬深綠選區，選情仍相當艱困。

吳敦義在中常會下達指令，凡國民黨原有的立委席次選區「絕不能輸」，至於原屬綠營的選區則要「全力克服」。

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