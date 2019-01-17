談九月政爭 王金平：傷害黨是一致看法

2019-01-17

〔記者林良昇／台北報導〕前立法院長王金平新書「橋─走近王金平」昨出版上市，書中提及至今不明白所謂九月政爭「究竟是為何而爭？又爭到了什麼？」王昨受訪時表示，他沒有爭什麼，但對黨造成傷害是大家一致的看法。

馬堅持是關說司法 王：尊重

對於前總統馬英九指當時是因為立委關說司法，王金平受訪回應表示，他尊重馬的講法，「我再講下去，你們一定會大做文章。」

王金平表示，事件一開始發生時，他還在馬來西亞，心情是非常平淡、非常舒坦，沒有什麼，所以有人有不一樣的講法，那當然是他們對事件的另一種詮釋，「我們尊重就好了」。

王金平也說，太陽花學運本身一定是對立院造成傷害，對國家也造成傷害，但也有另外獲得好處，有一些民主定義的新詮釋，另外，當年三月卅日在凱道集結卅萬人，結束後很快把所有垃圾清除完畢，在國際上對台灣是很好的形象，認為學生還是理性的、有教養的，還是依照民主的程序在走。

王金平強調，不能一句話涵蓋所有事件，一定是多面向去看，就像看「廬山」一樣，「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，每個人都有詮釋和看法，大家尊重就好。至於新書送給馬英九會在書上簽什麼？王說，不會特別寫什麼，就寫「王金平敬贈」，並請馬「雅正」。

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