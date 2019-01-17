2019-01-17

記者鄒景雯／特稿

中國國台辦肯定是應台灣統派的要求，想要為「習五條」反而框死了「九二共識」，特意出面解套，因此昨天在記者會上公開表述：共同努力謀求國家統一是「九二共識」應有之義；一國兩制是實現國家統一後的制度安排，將二者混為一談是「刻意誤導台灣民眾」。

這番詮釋，很明顯目的在打擊蔡英文有關「九二共識已被定義為一國兩制」的言論，但是中國共產黨受到僵固的霸權主義框限，忘記審視台灣的地氣，於是前述「澄清」無異是繩索愈拉愈緊，已經導致愈解釋愈慘。

國民黨原本的算盤，是把「九二共識」自慰式的逕稱為「一中各表」，也就是你講你的中華人民共和國，我講我的中華民國，以利用其模糊性把政治障礙排開，但是繼習近平講話後，國台辦進一步將「九二共識」濃縮為「謀求國家統一」，這當然是準確反映了習思想，但是終極統一的圖像出現了；更恐怖的是，台灣被統一後的下場是什麼，國台辦也明白告訴你，沒什麼好幻想的，或者沒什麼好亂講的，就是一國兩制，請問這樣一搞，國民黨接下去還有什麼戲好唱的，這不就是愈描愈黑嗎？

國台辦擺明告訴台灣，現在九二共識，然後一國兩制，其邏輯也就是：若九二共識，則一國兩制。按照國台辦的姿態，這不由得讓人想起五代十國時期的「兒皇帝」石敬瑭。

怎麼說呢？石敬瑭，原本是後唐末帝的河東節度使，由於懷疑末帝對他起疑，於是乾脆兵變自保，引起末帝派軍討伐，並且包圍了石敬瑭，石敬瑭這時竟然飲鴆止渴，不惜向契丹求救，當然順利解圍。不久石敬瑭即接受契丹冊封為大晉皇帝，還認契丹可汗是爸爸，然後攻向洛陽，如願滅了後唐。

問題是當上兒皇帝的代價極為可觀，父皇帝耶律德光比石敬瑭年輕十歲之譜不打緊，石敬瑭並且把燕雲十六州割讓給契丹，讓國土北方直接暴露險境，每年更要向契丹按時稱臣進貢。這麼做，肯定爭議巨大，於是各地軍變不斷，石敬瑭兩個兒子因此被殺，看到後晉這麼亂，契丹爸爸也不諒解，頻頻問罪，最後石敬瑭活活鬱卒而死，得年五十。

石敬瑭想當皇帝，為引外力助拳，於是認人作父，自甘當龜兒子，最後不得善終的歷史路徑圖，像不像九二共識、一國兩制的模式？台灣叫中國爸爸，承認台灣是中國的藩屬，就支持你當總統，實施部分自治。相信台灣應該沒有人會效法兒皇帝吧？

事實上，一九九二年當時，國民黨政府與共產黨政權的一來一往，是有出價，但是沒成交。國民黨希望把一個中國可以各自表述給書面化，但是對岸不同意；對岸希望口頭表述就好，李登輝政府也沒點頭，於是不了了之。直到二○一九年今天，證實習近平仍不容許中華民國可以代表中國，這不就結了嗎？

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