定義九二共識 國台辦：共謀國家統一

2019-01-17

陸委會駁斥：就是併吞中華民國台灣的致命毒藥 絕非保命仙丹

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦昨在例行記者會上，呼應中國國家主席習近平告台灣同胞書四十週年對「九二共識」的說法，發言人馬曉光稱：「堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一，就是『九二共識』的應有之義。」對此，陸委會重批，中共當局的一中、九二共識主張，都是併吞台灣的致命毒藥。

國台辦：一國兩制是統一後的制度

被問到習近平的「九二共識」加入「謀求國家統一」，是否代表內涵改變？馬曉光解釋，一九九二年十一月，海基會與中國大陸海協會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識。

馬曉光指出，海基會的表述是：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。」海協會的表述是：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」

對於「九二共識」是否就是「一國兩制」？馬曉光稱，「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，明確界定兩岸關係的性質，表明雙方在努力謀求國家統一進程中均堅持一個中國的原則。一國兩制是實現國家統一後的制度安排。「民進黨當局領導人故意將兩者混為一談，是刻意誤導台灣民眾。」

馬曉光說，對於那些開歷史倒車、倒行逆施的人和勢力來說，兩岸關係好，他們的日子就不一定好過。因此他們肆意否定「九二共識」，誣衊一國兩制，進一步暴露了他們的分裂立場，暴露了他們企圖透過升高兩岸對抗和敵意來破壞兩岸關係，謀取個人私利的目的。

陸委會籲各界勿再跟隨呼應中方

陸委會回批強調，九二沒有共識，一九九二年兩岸會談最終並未達成共識，國台辦長期以來混淆視聽，欺瞞事實，中共領導人在其所謂告台灣同胞書四十週年談話已重新定義「九二共識」就是「兩岸同屬一中、共謀統一」，並提出探索「一國兩制」台灣方案，兩者都為達其統一意志，台灣人民從來沒有接受。

陸委會呼籲，各界應要認清中共定義的「九二共識」本質，就是併吞中華民國台灣的致命毒藥，絕非部分人士所說的保命仙丹，不能再跟隨呼應，而大陸歪曲強拗無助兩岸和平。

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