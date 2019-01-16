資產被凍 中影提告遭駁回

2019-01-16

〔記者溫于德／台北報導〕行政院黨產會認定中影為國民黨附隨組織，去年十月九日凍結中影一一八億元總資產；中影不服，提撤銷訴訟並聲請停止執行。本訴部分尚在審理中，至於聲請停止執行部分，台北高等行政法院認定聲請不符停止執行要件，昨駁回請求。

北高行裁定理由提到，黨產會依原處分認定中影為國民黨附隨組織是確認處分，不須執行即可發生法律效果，若原處分經本案訴訟認定違法而判決撤銷確定，確認效力隨即消滅，並無不能回復的情形；再者，黨產會雖認定中影為國民黨附隨組織，但並未認定是不當黨產。

中影也主張，中投、欣裕台附隨組織案的合議庭已聲請釋憲，要求中影案也應停止執行。

合議庭表示，該案法官之所以聲請釋憲，是因懷疑法律牴觸憲法，應由大法官定奪，但法官並無認定法律違憲而逕行拒絕適用，因此，法院對於是否執行原處分，仍應審查停止執行必要性，即從原處分對當事人是否將發生難以回復之損害。基於中影聲請與停止執行的要件不符，合議庭昨駁回請求。

中影文化城 外觀。（資料照）

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