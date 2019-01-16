帛琉考察案 黨產會斥國民黨：指鹿為馬

2019-01-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會二○一六年認定中央投資公司為國民黨附隨組織，國民黨去年欲出售黨營帛琉大飯店，黨產會遂派人出國考察，並駁回出售飯店申請案；國民黨昨質疑海外考察是去國外觀光。對此，黨產會反駁，是國民黨搞不清狀況「指鹿為馬」。

立法院國民黨團書記長曾銘宗質疑，黨產會去年八月考察國民黨轉投資的帛琉大飯店，考察報告對財務狀況隻字未提，行程還納入觀光景點；國民黨文傳會也批，黨產會花公帑去帛琉「假調查、真旅遊」。

中投想賣帛琉飯店 黨產會派員現勘

黨產會委員反批，這完全是烏賊指控、混淆視聽，是因中投申請拋售海外黨產股權，才派研究員至帛琉現勘硬體及訪談台帛官員，帛琉大飯店派出主管簡報，連總經理都反對將飯店賣掉，國民黨立委完全不了解狀況。

據黨產會考察報告，我國駐帛琉共和國大使周民淦向黨產會提及，「不樂見帛琉大飯店出售」，因飯店存在對我國有正面形象，更對我國與帛琉外交有利，例如門口會懸掛國旗。

帛琉觀光局長法比安．依雅則告訴黨產會，帛琉最終目標是保有島嶼，持續接納各國客源，雖然最近中國一條龍旅遊團減少，旅遊產業有些衰退，但最終都還是會回升。

帛琉觀光協會會長貝琪．瑟伯特質疑，大部分帛琉人、帛琉旅行社反對中國一條龍觀光客，但若干創業家、政客希望中國遊客回來，因他們從中獲取極大個人利益，但二○一四年帛琉沒有真的賺到中國遊客的錢，為何還需中國遊客？

帛琉飯店總經理 也反對出售

帛琉大飯店總經理秦瓊華也向黨產會提及，飯店觀光客源二○一五年達高峰後，年年均有下滑趨勢，飯店住宿率亦年年下滑。黨產會考察報告結論指出，帛琉大飯店為地標性建築，可配合帛琉政府發展高端旅館之投資政策，對維護邦交多所助益。

黨產會發言人施錦芳昨強調，中投因營業額下滑提出售帛琉飯店案，經黨產會與外交單位、當地業者了解後駁回，中投提行政訴訟救濟，黨產會早已掌握財報，國民黨可能搞錯方向或不了解，應先向中投詢問，不要指鹿為馬、混淆視聽。

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