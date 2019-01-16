總統與立委選舉公聽會 多贊成併選

2019-01-16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕下屆總統大選與立委選舉是否合併辦理，中選會昨在台中市舉行中區公聽會，與會者多贊成合併辦理，但也建議應避免公投綁大選。中選會代理主委陳朝建指出，中選會聽取彙整各界意見後開會，最慢二、三月可拍板定案。

最慢二、三月可拍板定案

昨天會中，台中市選委會委員蕭清杰認為，合併選舉可減少政治動員及降低社會成本，更能提升立委選舉投票率；前中正大學政治研究所所長謝敏捷也表示，既然前兩次總統大選均與立委選舉合併辦理，運作良好應繼續維持。

新竹市選委會委員曾文池說，台灣每次選舉都讓有心人士操作，造成族群衝突，兩項選舉合併能解決頻繁選舉的問題。包括曾文池與台中市議員李天生、南投縣府民政處長吳燕玲等人另提議應避免公投綁大選，以免徒增選務困擾。

台中市選委會監察小組召集人王洲明則獨排眾議，認為總統大選與立委選舉應分開辦理，即使合併選舉節省選務支出，但衝高投票率，政黨補助款因此增加，政府未必省到錢；若兩項選舉分開辦，未來即使公投綁選舉，選務複雜度也會降低。

新竹市選委會監察小組召集人黃錦能與李天生等表示，大選後新總統上任前長達四個月的空窗期，徒增社會疑慮，建議修憲讓第九屆立委任期延長到與總統一樣。

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