新北感恩之旅》踩朱地盤？吳怒：這是中華民國地盤

2019-01-16

〔記者陳心瑜、彭健禮／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨天到新北市出席「選後感恩茶會」，有媒體問他「是否踩到前新北市長朱立倫的地盤？」吳聞言有些動怒，語氣激動地說，「這是中華民國的地盤，開玩笑，怎麼會是誰的地盤呢？我當過行政院長，是不是也可以說全國都是我的地盤？」他強調，話不能這樣講，中華民國每寸土地都是全國人民共有。

國民黨去年底在新北市大勝，代表國民黨參選市長的侯友宜大勝近三十萬票，市議員選舉在新北市議會六十六席中也拿到三十三席，吳敦義昨天感謝各區的輔選幹部，新北市長侯友宜、市議會議長蔣根煌、新北市黨部主委李乾龍等人出席。

吳敦義先到場，侯友宜大約晚半小時才到，兩人互動冷淡，只有簡短的握手致意，並未多談。會後，吳和各區市議員、輔選幹部合影，侯則先行離場。朱立倫昨天未到場，朱的幕僚表示，朱有收到邀請函，但因為另有行程，無法參加。

侯友宜會後受訪說，新北市沒有「誰是誰的地盤」，他身為市長，歡迎大家來，不管朱市長有沒有來，非常歡迎吳主席來。

被問到是否率領國民黨籍的縣市長赴中國參加國共論壇，吳敦義表示，他是卸任副總統，依國家機密保護法規定，卸任後三年內，若要赴中國須經總統府同意，否則不得前往，他相信總統應該不會同意；不過，三年管制期到今年五月廿日期滿，不用再經總統府同意，待時機成熟再前往。

吳敦義昨天也到苗栗縣黨部參加選舉感恩餐會，對於國民黨在此次選舉大勝，表示民眾不喜歡民進黨是主因，他也期許國民黨執政縣市長認真打拚，讓民眾對國民黨更有信心，以贏得二○二○總統立委選舉，重返執政。

吳敦義表示，國民黨若重返執政，有四根重要支柱不能忘掉，第一是建立廉能有效率、勤能的政府，第二是打造繁榮均富的經濟，第三是建構一個幸福公義和諧的社會，第四是維持兩岸永續和平。

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