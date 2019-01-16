因緣成熟了？》參選總統！王金平：元宵節前後宣布

2019-01-16

〔記者林良昇／台北報導〕前立法院長王金平參選二○二○總統大選已經箭在弦上，王金平昨受訪表示，沒有所謂外界臆測一月十七日宣布參選總統而且是「王朱配」的事情，現在還在累積因緣中；但王透露，他希望在元宵節前後宣布參選總統。

否認有「王朱配」的事情

二○二○總統大選起跑，王金平昨下午受訪，對於名嘴稱其將在十七日宣布參選總統，而且是與前新北市長朱立倫搭檔的「王朱配」。王表示，沒有這回事，那都是別人臆測的。

對於是否與國民黨主席吳敦義或朱立倫結盟？王金平指出，他不知道要怎麼結盟，兄弟登山，如果大家都有登記參選，當然是各自努力。媒體進一步詢問，「緣」會在元宵節前後嗎？王透露：「希望是這樣子。」不過，他也說，目前還看不到因緣成熟。

王金平也重申他對於兩岸的看法，指兩岸問題不處理好，國家的困境沒有辦法解除，國內一定要團結，大家不要再分藍綠，一定要坐下來好好談。

對於王金平曾在立法院總質詢提及的兩岸和平協議，王解釋，和平協議只是過程，前提是國內各界要坐下來談，國內要取得共識，條件沒有成熟，沒有和平協議可簽，也沒有人能代表台灣去。王強調，蔡總統說過這類問題一定要國內人民有授權，在人民的監督下才能去簽協議，他的想法和蔡總統一致，一定要國內取得共識。

新書「橋」今天出版

王金平口述的新書「橋—走近王金平」今將正式出版，共分成「源、路、橋、本、緣」五章，王口述他從一個數學老師進而從政，直到當上立法院長的經歷，也自爆他高中時的外號叫「硫酸」，其夫人陳彩蓮因為近視沒戴眼鏡，在相親時將他名字看成「王金牛」等趣事。

書中肯定太陽花學運

王提及太陽花學運，認為是他擔任院長十七年最耗竭心力的事件，但他肯定學運是年輕人願意站出來，表達自己對政府政策、對未來發展的看法與理想，勇於承擔，自己能夠在台灣民主發展的轉捩點上有所貢獻，「我願足矣」。

王在書中也提及與前總統馬英九的相關恩怨，強調在與馬競選黨主席時，馬陣營指控他黑金，他感到不以為然，還在馬當選黨主席後當面質問「貴陣營為什麼指控我是黑金？」但馬沉默不語。

對於馬王政爭，王透露，事後很多友人勸他對馬英九提告，但他反勸友人，公道自在人心，只要論法說理，台灣民眾都能看清是非曲直，王最後坦言：「直到今天，我仍不明白，這一場憑空出現的所謂『政爭』，究竟是為何而爭？又爭到了什麼？」

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