蘇揆來訪 台灣公道伯：髮量對決

2019-01-16

〔記者林良昇、邱燕玲／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨拜會前立法院長王金平，蘇揆讚王最資深、最有經驗、最有影響力，希望所有計畫、法案都能夠得到立院支持，所以特別來拜託，尤其王過去擔任立法院長期間，為了國家在立院協調，很不簡單。

王金平回應，他的理念是支持行政院的法案，讓預算能夠順利完成審查，幫助推動各種政策，一方面監督、一方面支持，國家在黨之上，黨在個人之上，但外面不知道，都「隨便講講」。王認為，現在國內的困境就是朝野不和諧，造成內耗，例如兩岸沒有好好講、好好討論產生共識，「政治無他，唯耐心而已」 。

有趣的是，王、蘇兩人談完「正事」後，王金平的臉書「台灣公道伯」隨即PO出一張由上往下拍兩人頭頂的照片，寫著「這個我們都說，年紀跟髮量沒有關係，你們知道這是誰嗎？」並標註「#髮量對決」。

「台灣公道伯」還標註蘇貞昌問：「蘇貞昌院長今天頭頂有上乳液嗎？」蘇貞昌臉書則在底下留言「不上乳液，會太亮」，兩人除了相見歡，臉書上互動也很熱絡。

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