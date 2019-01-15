陳筱諭登記參選南市立委 郭國文︰別淪他人棋子

2019-01-15

金門 陳滄江、蔡西湖登記完成

〔記者萬于甄、蔡文居、劉婉君、吳正庭、張聰秋／綜合報導〕台南、彰化、金門三縣市立委補選候選人登記作業昨日展開，首日台南市第二選舉區有參選人陳筱諭辦理登記，她先到民進黨台南市黨部辦理退黨後，成為第一位登記參選人。金門縣則有陳滄江、蔡西湖兩人登記完成。彰化縣首日無人登記。

陳筱諭︰選後不會再加入民進黨

陳筱諭退黨聲明，怒批民進黨「黑箱」、「遭派系綁架」，指民進黨的初選作業有黑幕，直到此刻她才感覺到站在公平比賽跑道上，之前並未被公平對待；她表示，自己選後不會再加入民進黨，也不會和國民黨合作，她坦言，以無黨籍身分勝選的機率微乎其微，但她要用這微乎其微的可能，堅持到最後一秒。

國民黨可望由謝龍介出征南市

國民黨則可望由市議員謝龍介應戰綠營鐵票倉。謝龍介昨說，該選區是前行政院長賴清德的「關中之地」，若黨內沒有人有參選意願，身為國民黨南市黨部主委，將義無反顧一肩扛起。

民進黨徵召提名的前勞動部政務次長郭國文表示，希望年輕人要有自主意識，不要淪為他人操弄的棋子外，也高嗆謝龍介應提出政見理念參選，別只會消費賴清德。郭國文強調，這次立委補選是一場改革與反改革的選戰，他今將前往登記參選。

金門縣立委補選作業，首日有陳滄江、蔡西湖二人登記。去年主動退出民進黨的前縣議員陳滄江表示，外傳他在選後會重返民進黨，這是不實謠言。無黨籍前金湖鎮長蔡西湖表示，他擔任過里長、代表會主席、鎮長，有能力監督政府。

彰化縣第一選區（鹿港和美區）立委補選，首日無人登記，民進黨徵召的前鹿港鎮長黃振彥預計今天由民進黨主席卓榮泰陪同前往登記，國民黨提名的前彰化副縣長柯呈枋預計十七日登記。

三縣市立委補選登記作業到十八日止，三月十六日投票。

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