星國防部高級顧問 上週訪台

2019-01-15

鄭子富拜會退輔會等單位 談台星交流、軍改議題

〔記者羅添斌／台北報導〕新加坡國防部高級顧問鄭子富上週應我政府邀請來台訪問，並拜會退輔會等政府單位，雙方就台星交流以及軍人年金改革等議題交換意見，展現台星實質關係穩定發展。

我國與新加坡交流密切，星國部隊每年都會派出相關單位代表、部隊官兵及其軍事裝備，移地到台灣進行軍事訓練，並未因中國因素干預而取消，但也因考量到中國可能的干涉，對於我國政府首長訪問新加坡或是星國官員來台訪問，我方都保持低調態度處理。

根據退輔會官方網站發佈訊息指出，新加坡國防部高級顧問兼公積金局主席鄭子富先生，「應國防部邀請來台訪問」，訪問期間並在一月八日下午拜訪退輔會。

國防部低調︰未邀鄭來台

鄭子富也會晤退輔會主委邱國正，退輔會表示，我方為星國介紹台灣就學、就業、就醫、就養及服務照顧等退輔作為。新加坡政府素與我國軍事合作緊密，此行為維繫兩國雙邊友好邦誼而進行的交誼。不過，國防部發言人陳中吉昨澄清說，國防部並未邀請鄭子富來台，鄭也沒有到國防部拜會嚴德發部長。

政府資深官員指出，鄭子富過去曾分別擔任星國教育部及國防部的常任秘書，職務相當於我國部會級的常務次長，在擔任新加坡國防部常任秘書期間，在新加坡舉行的國際防務論壇就是由鄭子富主持，鄭子富也多次率團到中國訪問，拜會解放軍高層官員。官員說，鄭子富卸任常任秘書之後，即轉任新加坡公積金局主席。

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