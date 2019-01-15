重慶團拜會南投縣府 促國民黨15縣市長訪北京

2019-01-15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中國重慶市渝台經貿文化交流中心主任王呂剛等人昨拜訪南投縣長林明溱，並力促台灣十五個藍營縣市長同訪北京。林明溱表示，「九二共識」是十五個藍營縣市長的共識，但十五個縣市長是否同訪北京，要看國民黨中央黨部的安排，南投縣會先和與日月潭締結姊妹湖的七省市交流，希望協助農產品銷售和來南投縣觀光事宜。

會談中 林明溱重申不講各表

中國重慶市渝台經貿文化交流訪問團，由中國全國台聯會副會長許沛率隊拜會南投縣政府。許沛強調，此行除商討下月舉行的南投燈會銅梁火龍表演，及與日月潭締結姊妹湖的七省市出資製作的大型花燈外，主要是祝賀林明溱連任縣長。

林明溱則在會談中重提上週在國民黨中央黨部提到的「九二共識，不要再談一中各表」的話題，他說，不要談「一中各表」，是因「一中各表」本來就是在「九二共識」的框架下，不用再個別強調，而「九二共識」也是十五個藍營縣市長的共識。

王呂剛聽完後馬上接口：「十五個縣市長都認同『九二共識』，希望如苗栗縣長徐耀昌倡議的十五個縣市長同訪北京。」林明溱則回應：「先了解南投縣的農產品、觀光有什麼需要協助的，有了方案再到北京。」王呂剛隨即建議，南投縣可先以與日月潭締結姊妹湖的七省市為平台進行城市交流。

林明溱在訪問團離開後受訪表示，徐耀昌是在上任前提議十五個縣市長同訪北京，但上任後大家都忙，至今都沒有串聯赴北京行動，而十五個縣市長能否同訪北京，要看黨中央的安排。南投縣會先從拜訪七個姊妹省市開始，希望農產品能賣出去。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/