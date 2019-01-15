歐洲議會挺台︰一國兩制是失敗模式

2019-01-15

友台小組聯名致函歐盟外長 籲持續發展台歐關係

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國家主席習近平發表對台政策「習五條」迄今已過半個月，歐美行政、立法部門及國際學界持續發表挺台言論。歐洲議會續於布魯塞爾時間十四日聯名致函歐盟外長，指出「一國兩制」是失敗模式，籲其注意兩岸緊張情勢，並應持續發展與台灣關係。

習近平於一月二日發表對台談話，提到中國「不承諾放棄對台使用武力」與倡議一國兩制等言論；蔡總統迅速以「台灣拒絕九二共識與一國兩制」回應。爾後除多位美國議員與行政部門發聲挺台外，歐盟四日也快速回應此事，重申歐盟支持兩岸關係建設性推展，維持兩岸現狀、重啟對話及展現克制極為重要，並鼓勵任何有助於兩岸對話、合作及建立信心的倡議。

歐洲議會友台小組主席藍根、副主席科瓦契夫、前副主席范巴倫與安芮琪娜等四名議員，則於布魯塞爾時間十四日聯名致函歐盟外交暨安全政策高級代表費德麗卡．莫格里尼，籲請莫格里尼關注近期兩岸關係發展，及其對區域和平與穩定的潛在影響。

肯定蔡總統「堅守自由民主價值」

友台小組聯名信指出，習近平對台談話重申軍事攻擊為可能手段，並提出「一國兩制」台灣方案，但中國對香港日益升高控制，「一國兩制」已證明是失敗模式，且遭總統蔡英文及絕大多數台灣人民明確反對。友台小組肯定蔡總統呼籲中國以和平解決歧見，並堅守自由與民主價值，也樂見歐盟在習談話後重申繼續與台灣發展關係，盼莫格里尼持續支持和平與穩定。

除了歐盟與歐洲議會發聲外，台英國會小組主席伊凡斯及羅根也於十日發表聲明，支持蔡總統回應中國對台談話的立場，呼籲中國與台灣進行對話協商，以確保區域和平穩定。比利時國會友台小組三位共同主席勒克斯、達爾曼及范奎肯柏，也於十日聯名致函比利時外長雷恩德斯，聲援台灣是全球華人民主燈塔，強烈反對中國以武力恫嚇，損及亞太區域和平穩定。外交部對國際友人發聲均表示誠摯謝意。

此外，我駐外代表近日也持續為台灣發聲，包括駐美代表高碩泰、駐德代表謝志偉與駐丹麥代表李翔宙等，先後向國際媒體投書，表達「反對一國兩制」、「一中原則罔顧台灣存在」等，並強調台灣未曾是中華人民共和國一部分，是自由、民主、獨立的主權國家，盼國際友人支持台灣，反對中國打壓。

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