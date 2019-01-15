游錫堃︰2020不會是穩輸

2019-01-15

〔駐日特派員林翠儀、記者魏瑾筠／綜合報導〕前行政院長「水牛伯」游錫堃十三日應本土派日本台僑團體之邀，到東京發表演講。就內閣改組一事，游錫堃表示，民進黨在每次選舉慘敗後都會反省，反省之後安排新人事會好很多；他也提出六點分析，認為二○二○年總統大選民進黨不會穩輸，現在感覺是五五波，他希望台僑們要有信心，為台灣國家正常化繼續努力。

「在日台灣同鄉會」會長王紹英表示，民進黨慘敗讓本土派台僑失望，距明年總統大選剩一年多，台僑們憂心台灣未來前途。

游錫堃以「二○一八選後與台灣國家未來展望」為題發表演講。他表示，去年九合一選舉算是民進黨執政的「期中考」，雖然民進黨慘敗，但有部分不滿的情緒也得到抒發，可以降低對明年大選的衝擊，民進黨也被逼反省；反觀在野黨因為贏得地方選舉，黨內的幾位天王開始內鬥，他認為在野黨可能會分裂。

另外，中國在台灣九合一選後得意忘形，習近平元月二日的談話明白指出九二共識就是「一個中國、一國兩制」，美日兩國都顯得很著急。游錫堃指出，九合一選舉前美國在台協會主席莫健接受ＴＶＢＳ專訪，警告外在勢力散播假消息影響台灣選情，後來Ｔ台將訪談影片下架，ＡＩＴ竟然主動於官方臉書上重現。游說，美國政府過去根本不會這麼做，顯示他們有多著急。

游錫堃指出，明年選舉攸關主權，台灣人雖然重視經濟、愛賺錢，但只要涉及主權的確保，投票取向就會不一樣。基於這些因素，明年大選看來是五五波。

鄭文燦︰

內閣須兵隨將轉 接地氣

此外，新任行政院長蘇貞昌昨天上任，桃園市長鄭文燦對政院人事安排直言：「內閣的調整不如想像中大。」但他強調，政策能貼近人民的需求，比什麼都重要，最重要的是要「兵隨將轉」、政策要接地氣，未來內閣人事也可以做第二階段的充實調整。

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