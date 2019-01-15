羅文嘉：民進黨品牌形象出問題

2019-01-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕淡出政壇已久的前立委羅文嘉明天將正式接任民進黨秘書長。羅文嘉昨於水牛書店受訪表示，現在的民進黨「品牌形象出了問題」，要在一年內重新改造品牌形象不容易，黨秘書長可以做的事，就是別再讓品牌耗損的事情發生，以及找出可提升政黨品牌形象的東西。

羅文嘉表示，民進黨兩年前獲這麼多支持，但之後迅速減少，其中一定有「屬於自己」的原因。若只把問題歸因於其他原因，只能含淚、殘酷地接受下一次失敗。他回到民進黨後，會用科學理性的分析，包括政治民調、市場分析、學術分析，以各種管道，找出可能原因，再找出方案。

羅文嘉指出，現在的民進黨「品牌形象出了問題」，加上主要競爭品牌國民黨並沒太大改變，這就是這兩年有不是原來政黨的品牌或個人出現，且在市場上獲得一定認同的原因。

羅說，作為黨秘書長，他的工作就是要找出品牌形象問題，在產品下次會被「購買」的一年時間內，不要再讓品牌耗損的事情發生，謹慎處理會影響品牌重建的任何言行。中央黨部要作為平台，當有事件可能影響品牌形象時，要去協調。

羅文嘉表示，除了減少耗損還不夠，還要尋找能正面提升政黨品牌形象的東西。品牌形象創造需要比較長的時間，不太可能在一年內達成。若他能在這段時間內，把這套作業流程留在民進黨中運作，也能幫助政黨面對瞬息萬變的時代改變。現在政治人物最大的問題，就是和社會脫節，活在自己世界。

被問到為何願重回政壇？羅文嘉說，他已經離開政壇九年、種田七年，坦白說，他不是為了民進黨、卓榮泰、或是總統蔡英文。他是為了他的孩子，以及和他一樣的父母。他希望下一代在未來還能夠自由地呼吸空氣，沒有恐懼地講自己想講的話，持續享有以前人不斷努力累積下來，屬於台灣的民主成果與生活價值。

被問到未來是否會擔任與獨派之間的溝通橋梁？羅文嘉說，他會設定和社會所有力量都建立橋梁。

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