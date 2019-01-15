賴展現高度 留下伏筆

2019-01-15

記者李欣芳／特稿

卸下閣揆重擔的賴清德，在交接致詞時拋出台灣亟待解決的三大問題：憲政改革、建立國家利益優先的政黨文化、團結面對中國，其關切憲改與兩岸等議題，高度超越行政院長的範疇，展現國家領導人的視野，使他卸任後的動向受到外界高度關注，特別是未來是否進軍總統寶座。

對賴清德來說，參選二○二○或許還太早，但角逐二○二四年總統大位的機率則很高，由於蔡總統勢必會競選連任，基於綠營的團結及大局考量，賴無意公然挑戰小英的連任之路，因為這將造成民進黨總統初選激烈的廝殺。

然而，政治人物畢竟需要舞台，賴清德未來如何在民間養望，持續保持高人氣，也是個考驗。另一方面，由於這次蔡總統相當罕見地透過管道多次挽留，肯定賴是「好投手」，蔡英文是否與賴清德搭檔角逐二○二○年的正副總統，「蔡賴配」是否成局，相當值得觀察。

賴清德公開為擔任立委時反美豬、美牛開放的議題道歉，展現國家領導人高度。更值得注意的是，他近來兩度點出憲政問題，首先是去年十二月行政院九合一選舉執政黨大敗的檢討報告，點出面對行政立法溝通不足，憲政制度應有另一番考量；他昨卸任時進一步建議國會議員也應考慮兼任或擔任內閣部會首長，使政府的施政更能與民意接軌。

若按賴清德上述見解，未來修憲應朝內閣制修憲，曾任閣揆的他，對於現行憲政體制傾向雙首長制，總統閣揆的互動及憲政運作問題出在哪裡，再清楚不過。只是當前修憲難度仍高，賴拋出憲改，難免引發諸多揣測。

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