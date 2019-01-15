憲改方向 立委意見分歧

2019-01-15

〔記者謝君臨、蘇永耀、沈佩瑤／台北報導〕前行政院長賴清德昨拋出憲政改革等議題，認為國會議員也應該要考慮兼任或擔任內閣部會首長，減少立法與行政落差。對此，國民黨團書記長曾銘宗直言修憲門檻太高，現階段可行性不高。親民黨團總召李鴻鈞說，憲改是大議題，應召開國是會議，邀請各政黨、黨團討論，廣納社會意見。

民進黨團幹事長李俊俋認為，台灣的政府體制是「不倫不類」制，在未達成共識前，可針對有共識的部分先行修憲，例如十八歲公民權、廢除考試院及監察院等。

民進黨立委許智傑呼籲蔡總統啟動修憲，訂定明確的總統制或內閣制，釐清現在雙首長制混沌不清的爭議。民進黨立委莊瑞雄指出，國家體制須釐清沒錯，不如把它作為明年初總統大選各政黨的訴求，也許更有實際上的效用。

時代力量黨團總召徐永明認為，在立院有絕對多數席次時，才能推動修憲，「國民黨當時有、民進黨這時有」，卻放棄這個機會，不要每次在施政遇到難題，才來談憲改問題，民進黨如果有把賴清德的話聽進去，立法院長蘇嘉全應趕快召集修憲委員會，把案子提進來，其實在立院是有機會推動的。

對於賴清德拋出憲改議題，總統府方面昨僅說，這部分沒有要特別說明的。台北市長柯文哲則表示，目前這種雙首長制度「怪怪的」、「誰來當總統都不容易做好，因整個憲政制度是有問題的」；不過他目前也沒有更好建議。

蔡總統曾在二○一七年民進黨全代會，以黨主席身分發表談話指出，憲政體制這個議題台灣社會已經有過許多討論，不過「十八歲公民權」、「人權條款」、「票票不等值」，這些已經有高度社會共識的議題，卻都沒有完成改革。在當年的國慶談話中，蔡總統進一步表示公開邀請各政黨領袖會面，期待在憲政等國內改革以及在國際社會的新定位等議題交換意見。不過，這項朝野對話提議，並無後續進展。

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