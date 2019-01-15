賴提憲改 籲國人團結面對中國

2019-01-15

〔記者陳鈺馥、劉婉君／綜合報導〕行政院昨日舉行新、舊任閣揆交接，前行政院長賴清德致詞表示，有三個層面台灣社會須誠實面對、有效解決，第一是「憲政改革」議題；第二是「建立國家利益優先的政黨文化」；第三為「國人應該團結共同面對中國」，不要再對一國兩制的九二共識存有幻想。

賴清德指出，台灣面對詭譎多變的世界局勢，尤其是中國無所不用其極打壓台灣，台灣內部有許多問題亟待解決，台灣社會應面對及解決三個層面問題，才有辦法長治久安。

修憲可考慮立委兼任部會首長

賴清德認為，第一面向是「憲政改革」，未來不論要走向總統制、內閣制或雙首長制，都一定要維護雙首長制精神，國會議員應考慮兼任內閣部會首長，才有辦法兼顧行政及立法落差，有效與民意接軌，提高行政效率。

「台灣的政黨應建立以國家利益為優先的政黨文化！」賴清德接著說，國人希望政府拚經濟，政府也以拚經濟為優先政策，行政院最近通過歡迎台商回國專案計畫，美中貿易衝突更提供很多機會可讓台商回國；但即便政府做許多努力，若沒辦法與美國簽定自由貿易協定（FTA），沒有辦法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），將有關稅障礙，也讓吸引台商回國事倍功半。

建立以國家利益優先的政黨文化

賴清德談及，若台灣沒有辦法參加CPTPP或簽定FTA，台灣企業經營會增加困難，過去民進黨執政時要開放美豬、美牛，在野的國民黨反對；但當國民黨執政時，變成在野的民進黨反對，過去他在國會「難辭其咎」，要跟社會道歉，他希望政黨建立國家利益優先的政黨文化，才有機會加入區域經濟。

賴指出，第三是台灣應團結共同面對中國威脅，中國國家主席習近平最近公開提出「習五點」，清楚表明九二共識就是一個中國原則，沒有任何模糊空間，只有「一國兩制」一條路，在此狀況下，任何政黨都不應再存有幻想，應團結共同面對、解決問題。

賴清德強調，兩岸問題複雜且大，只有台灣國家的利益，沒有政黨利益，如果各政黨各自解釋九二共識，這對台灣沒任何幫助，面對中國威脅台灣應坐下來團結。

新、舊閣揆昨天完成交接後，行政院長蘇貞昌及政院人員列隊歡送賴清德，目送他搭上大巴士，賴由台南鄉親陪同在傍晚返回台南，台南市長黃偉哲與多位昔日共事的市府官員前往迎接，立委參選人郭國文更送上蔥肉餅與珍珠奶茶。

賴清德說，「回家的感覺很好，氣候及人情都溫暖，要好好休息，多看幾本書，因為過去就只是看資料而已」。

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