小英志工尾牙 蔡下達3大任務

2019-01-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統昨天出席「小英志工團尾牙餐會」，除了感謝支持者，也向支持者下達「繼續支持新內閣」、「扮演政府傳播團隊」、「繼續捍衛台灣民主」三大任務，呼籲支持者要有信心，和政府一起為台灣創造更好的未來。

蔡總統表示，眼前有三個新年任務，要拜託大家一起來做。首先，新任內閣正式成立，由蘇貞昌院長接手行政院，帶領執政團隊繼續往前走，她拜託志工們繼續給執政團隊最大的支持，並要對執政團隊有信心。

蔡總統也拜託志工團繼續做政府最有戰力及行動力的作戰部隊，替執政團隊向台灣社會大眾溝通說明施政成果，讓他們了解執政團隊做的事情是為了讓台灣更好，請大家用最大的力氣來做執政團隊的傳播團隊。

蔡總統指出，元旦之後她的臉書看起來活潑很多，她也請大家要加入她的LINE，而且不能只有自己加，還要推薦更多的朋友也加入。在LINE轉傳的訊息，一定要是最即時、最正確的訊息。她期待最有行動力的志工，能將訊息用最快的速度轉傳出去。

蔡總統提到，她發現近來年輕人很有創意，有一個「美玉姨」的帳號，請大家加到群組裡。她說，當假訊息在傳播的時候，這個群組可以自動把假訊息透過系統澄清，對防制假訊息的流竄相當有助益。

蔡總統說，現在我們要一起捍衛的，是台灣；是台灣的民主，以及我們民主自由的生活方式。

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