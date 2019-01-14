星期專訪》民進黨主席卓榮泰：確保本土政權與國會優勢

2019-01-14

記者楊淳卉、蘇芳禾／專訪

民進黨去年一一二四慘敗，新任黨主席卓榮泰接受本報專訪時強調，九合一選舉結果，不代表台灣人民願意用犧牲主權及自由民主來換取經濟利益。中國國家主席習近平最新的對台談話，把國民黨「九二共識」打回原形。如果定義的九二共識是如此，現在和一一二四比較起來，人民的選擇也許會不同。他未來要從台灣優先和國家利益角度，提出因應之道。

對於二○二○總統與立委選戰，卓榮泰說，二○二○要確保本土政權和未來國會的優勢，中央本土政權維繫沒有打折的空間。因應這次立委補選，建立了北北戰區、中彰戰區、台南戰區，戰區的概念會延續到二○二○年選舉，屆時就是「大戰略、大戰區、聯合作戰」。

問：當前民進黨所面臨的挑戰為何？與過去黨主席相比，你的角色有何不同？

答：我的任期到二○二○年五月十九日，黨的方面，人的問題比較難處理，我要在有限時間內，完成沒有範圍的工作和任務，要變得很有行動力，和時間賽跑。

台灣社會是意見相當多元的社會，任何一件事在我的社群平台上都呈現兩極意見。例如陳水扁前總統是要特赦還是關起他？民進黨與柯文哲關係是要合作還是不接觸？前北市副市長陳景峻的問題（為柯文哲助選），是要處分還是不處分？台南市議長郭信良是要把他打成叛黨，還是接受他回來民進黨？所有事情都呈現很強的兩極意見，沒有中間替代，但我們要在分歧意見中找到可行之道，是民進黨面臨很重要的關卡。

如果把問題放著，它就會發酵，變成大家不敢碰的東西。我希望未來看到這些現象，黨能夠提前部署，不要讓問題發生再處理。

黨政平台上 我和蔡蘇話語權對等

問：你提出建立「黨政平台」，由總統、行政院長、黨主席、黨團總召，及未來總統候選人組成，能否有效解決過去政策溝通不足的問題？在蔡總統、蘇揆之間，黨主席的話語權有多大？

答：第一線決策，還是由有民意和行政權的立法院、行政院來做，府則有憲法高度。黨政平台是針對一個想法是否適合、該不該推做討論，或是推的過程發現問題來做檢討。到了對外宣布，就要非常謹慎，要想好才說，研議過程，不一定就要把消息放出去。

過去行政院和立委間都有固定的便當會，針對議案邀請相關立委討論。但有時議案討論完後進到立法院，還是出現有不同意見。未來行政團隊和黨團聯繫要非常強，政策形成前大家做好溝通，出去到立法院，就不要再說是「一言堂」，事先溝通完備就要有集體戰力，效率才會提高。

總統是憲法上國家的領導人，蘇院長是大家的前輩，沒有人可以有權力和他們一樣。但在黨政平台上，我認為與蔡、蘇兩人都是對等，我不是要挑戰這些事。但政策討論上，包括黨團納入，都是對等的討論。

習近平談話 把九二共識打回原形

問：二○二○的政權保衛戰，除面對國民黨以地方包圍中央的攻勢，還包括中國持續以各種手段介入台灣選舉，執政黨要如何因應？

答：我們政策在制定時都要面對這些現象。一一二四選舉，大家會認為民進黨輸了，國民黨贏這麼多縣市，所以國民黨提出九二共識，以為台灣社會已經可以接受九二共識。可是習近平在中共《告台灣同胞書》四十週年的對台談話，又把九二共識打回原形（增加「謀求國家統一」內涵，並提出探索「兩制台灣方案」）。如果定義的九二共識是如此，現在和一一二四比較起來，人民的選擇也許就不一樣。

對於九二共識，我之後會再提出一些想法。我們不承認九二共識，不存在有九二共識，這點毋庸置疑，所以要從台灣優先和國家利益的角度，對於這件事情帶給台灣社會的一些問題，提出如何來因應。

綠白未來合不合 心中自有一把尺

去年九合一選舉結果，並不代表台灣人民願意用犧牲主權及自由民主人權的生活方式，來換取經濟利益。當有天主權的問題被拉高，像是習近平的對台談話，風向馬上就改變，蔡總統回應習近平談話後，「辣台妹」就出現。

我認為，台灣的主體性還是存在，而且是堅強的，如果有這樣的觀念，不要說「政治零分、經濟一百分」，民進黨應尋求一個平衡點，改善經濟還是首要之務。如果政府做好這些事，人民就有信心，如果做不好，大家就會去尋求外援，所有外力就會變成侵略性的力量。

問：民進黨未來如何與柯文哲互動？若「柯家軍」在二○二○與民進黨競爭，如何因應？

答：誰要參選都是他們的權利，我們會努力，至少相同價值的力量不要分散，我們是中央執政，沒有任何討價還價空間，一定要保護中央本土政權和未來國會的優勢。只有政權和國會保住了，我們才有資格能力說要推台灣進步價值，中央本土政權維繫沒有打折的空間。

很多人說不要再和柯文哲眉來眼去，也有很多人說一定要把柯文哲拉進來。我認為，如果沒有傷害國家整體的目標，都可以談，包括中央和地方的合作。

至於選舉當然有競爭，如果任何一方挑起議題的不同見解，而這樣的見解會影響到國家整體的目標，那不用談合作。兩岸問題，也要講清楚。除了城市交流，地方政府不宜在國家政策不同情況下去涉及兩岸議題。（兩岸）城市交流我們都鼓勵，但不能影響國家整體的利益。

基於這樣原則，如果我們用這個態度與柯做任何的交流，我希望我們的支持者能夠體諒。我們不是去把我們的核心價值降低，甚至我們想說，要用中央政府高度，去影響、或至少把範圍劃定住，讓地方政府城市交流在一定範圍裡，以確保國家整體利益。我們去做這樣的溝通時，希望大家可以支持，但是支持我們的人，也不要逾越太多的要求，說我們應該去和柯文哲做更多我們現在認為不必要的合作。界線在心中一把尺，界線是動態的。

立委補選戰區概念 延續到總統大選

問：二○二○總統提名規劃為何？有人希望蔡總統連任，也有人認為要推出最強人選，你怎麼看？

答：三月十六日立委補選結束後，再來進行總統提名作業，先總統、後立委，在這之前也會有很多前置作業。

因應這次立委補選，我們建立北北戰區、中彰戰區、台南戰區，讓有些人去處理選務和地區的工作。戰區的概念會延續到二○二○年選舉，屆時就是「大戰略、大戰區、聯合作戰」。

大戰略方面，民進黨要經過政策研商，府院間產生一套大家共同的政見、訴求、行動綱領，號召人民支持我們；大戰區部分，每個地區都有很強的人主導戰區當總指揮；聯合作戰方面，每個行政區的立委候選人資源共享，聯合作戰，大家火力交叉。我們能有好的訴求，適當的人整合戰區的調度分配，個別立委也不會覺得孤單，所有候選人都一體作戰，希望呈現和一一二四不同的結果。

總統提名方面，不管是任何人都要經過提名機制，蔡英文總統會尋求連任是必然。但其他人只要黨齡夠、有繳黨費、四十歲以上都可以參加，誰是最強，經過機制以後的就會是最強，我的責任就是把初選提名機制很公平的完成就好。

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