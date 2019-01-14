羅文嘉重出江湖 接民進黨秘書長

2019-01-14

卓榮泰︰邀他回來一起投入「最深沉改革

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨在臉書宣布，民進黨新任黨秘書長，將由淡出政壇已久的前立委羅文嘉接任。

羅文嘉也於臉書發文回應，卓榮泰十二日到水牛書店，兩人談了近三個小時。他離開政壇九年，種田七年，這時決定重回政治圈，不是因為民進黨，也不是因為卓榮泰或蔡英文，「是因為我的孩子，以及所有和我一樣的父母，讓我們的孩子可以繼續呼吸自由空氣，可以沒有恐懼講自己想講的話，可以享有前人努力累積的民主成果。」

離開政壇九年 務農開書店

羅文嘉為前總統陳水扁子弟兵，從陳水扁任立委時的國會助理做起。曾任台北市府新聞處長兼發言人、文建會副主委、立委、客委會主委等。二○○五年，羅文嘉參選台北縣長失利，二○○八年參選台北市大安區立委落敗，二○一一年，羅文嘉競選黨內立委初選失利後，逐漸淡出政壇，並回到桃園新屋老家務農，之後接手水牛出版社，經營台北市瑞安街的水牛書店、推廣「我愛你學田」市集等。

卓榮泰表示，為了貫徹「穩健改革、平穩進步」的參選承諾，他邀請羅文嘉回到中央黨部，和他一起投入最深沉的改革，一起檢討並求取進步，最重要的原因，是羅文嘉始終堅持民進黨的批判精神，也始終保有民進黨的初衷情懷。

卓榮泰說，羅文嘉也是他投身政治工作卅年，許多重要黨政經歷上的好夥伴，相信會是他能攻善守的好隊友。

羅文嘉指出，民進黨的工作只是一個平台，讓對未來還懷抱希望的人，可以有個著力點一起努力，感謝卓榮泰邀請他一起承擔，「完成階段任務後，田園還在等我。」

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