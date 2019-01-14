獲韓支持？王︰我們心意相通

2019-01-14

馬王出席廟會 被問誰是相公

〔記者蘇福男、張菁雅／綜合報導〕前總統馬英九和前立法院長王金平昨出席高雄一場廟會，兩人被問及誰是麻將桌上的相公？馬笑稱「我不會打麻將」﹔王則四兩撥千斤說，他和馬本來就有很多話題可講，至於韓國瑜要不要支持他？王說，「我們心意相通」。

位於高雄阿蓮區中路里的天廟，主祀王母娘娘，昨天依例舉辦祭天儀式，前總統馬英九、前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜和前高雄縣長楊秋興等人均應邀出席參與祭祀活動，馬、王兩人一前一後主持祭祀，兩人僅在休息期間簡短寒暄交談。

韓笑問「有沒有打麻將的人來」

因活動趕場晚到的高雄市長韓國瑜，一抵達祭祀會場就笑問現場媒體：「有沒有打麻將的人來？」幽默化解馬、王同台的尷尬氣氛。對於誰是「相公」？韓則拱手作揖，不願正面回覆。

祭典結束，馬、王被媒體追問參選總統問題，馬一笑置之說「我不會打麻將」﹔王則表示，他和馬總統本來就有很多話題可講，昨天只談道教淵源，下週會親送新書給馬過目。王並說，他與韓市長聊了很多投資議題，至於韓要不要支持他？「不必問什麼，但是我們心意相通」。

另外，馬英九昨天也到台中市舉行新書「八年執政回憶錄」簽名會，立委江啟臣等人也陪同出席。他說，寫書的目的是希望見證歷史、分享經驗及反省檢討；馬也開玩笑說，這本書「盡量把沒有涉及國家機密的事情寫出來， 因為我被洩密案搞怕了」。

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