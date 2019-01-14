焦點評論》搶「頭香」的朱立倫

2019-01-14

記者鄒景雯／ 特稿

國民黨的腳程比較快，幾位有志角逐者最近已經在就總統提名的遊戲規則，公開的進行隔空對話，應該採取全民調？或是三成黨員投票、七成民調決定？大家都在撥打算盤。激烈競爭的各方進入巷戰，這是很正常的事情，不過對於挑剔的選民來說，大家會比較在意這些人在關鍵時刻的定奪，究竟高下如何，而就台灣這個特殊的國家來說，首要的議題當然是處理中國問題的能力。

目前檯面上被討論的幾位國民黨人選中，最年輕、坊間民調名列前茅的當屬朱立倫，他是前任國民黨主席，二○一五年五月曾經以主席身分訪問中國，並與習近平舉行「朱習會」，在所有競爭者中搶到了「頭香」。那次為了獲得北京的首肯，當然付出了門票錢，朱立倫在人民大會堂宣示：要在九二共識的基礎上，深化九二共識；至於何謂九二共識？朱立倫的定義是：「雙方達成兩岸同屬一中，但內涵定義有所不同」，這個說法傳回國內，當時引起了軒然大波。

這樣的語句，讓美聯社一度以「終極統一」路線形容朱立倫，後在朱立倫抗議下才撤稿。事實上，美聯社有此觀感，一點也不奇怪，因為「兩岸同屬一中」的講法，在當時算是大躍進，洪秀柱主張「一中同表」，那是後來的事情。朱立倫以為後面加上內涵定義有所不同，就可以含糊過關，善意解讀是朱立倫不是學法政的，從政過程也始終缺乏相關歷練，因此毫無知覺自己已經把「一中各表」作了大位移，奉送習近平輕鬆達陣。就北京來說，只要台灣方面承認同屬一中，它管你要如何定義？這是精神勝利法，改變不了現實，自然不必理你！

如果說以時下流行的「政治零分、經濟一百」作標準，暫且不談以上的國家定位問題，朱立倫當時對習近平另也提出了「兩岸命運共同體」概念，他希望爭取台灣在亞投行、一帶一路、RCEP等亞太區域經濟整合，可以參與合作，這套對於國家發展的想法，符合台灣的生存戰略嗎？從今天看來，就更清楚了。

去年三月，朱立倫再度訪中，這回是新北市長的角色前去，雖然只見到國台辦主任劉結一，但是他在對岸「根正苗紅」的身價，從同樣希望去訪的現任國民黨主席吳敦義被一再「卡關」，更為凸顯，穿梭其間的人都認同：吳敦義是因為堅持「一中各表」不為北京所喜。就這點而言，白海豚沒有轉彎，值得給予正面評價。

今天是由過去所累積，了解了過去，再來比對當下，敏感的人不得不說，面對習近平提出「兩制台灣」的新挑戰，朱立倫的應變，實在太令人詫異了。簡單的說，國民黨因為光譜位置不同，要表達「和中」的立場，外界絕對可以理解，但是吳敦義尚且在對立的兩極中，努力想掙出一條路來走，於是他左打習近平的一國兩制，右攻蔡英文不承認九二共識，企圖確保一中各表；而朱立倫則不然，大家等了他好多天，追蹤他就這件事一路所發表的斷簡殘篇，除了抨擊蔡英文絕不遲疑，面對中國，由於過度閃躲，完全看不清他真正的面孔，可以說，比吳敦義不如。

國家領導人的選拔，不若地方縣市長，是截然不同的兩個級別，肩負著迥然的責任。朱立倫到底準備好沒有？他的中國問題智囊團隊組建了嗎？以其現在的表現，是個大問號。

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