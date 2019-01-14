吳︰有意參選者 共商總統初選規則

2019-01-14

國民黨組發會︰若無共識 由1/2以上參選人協調決定

〔記者林良昇、王善嬿／綜合報導〕二○二○總統大選逐漸加溫，國民黨中央近期進行黨籍總檢查，外界揣測是為黨主席吳敦義參選總統初選鋪路。吳昨表示，國民黨提名有制度，未來有意參選者會「協商」公正無私的競賽規則，黨中央絕對公正無私。國民黨組發會主委李哲華表示，初選方式若無共識，由二分之一以上的參選人協調決定。

黨籍總檢查助選總統？吳反駁

國民黨二○二○總統提名戰開打，黨內有前新北市長朱立倫、孫文學校總校長張亞中明確表態參選，吳敦義、前總統馬英九、前立法院長王金平等雖尚未表態，但動作頻頻。而目前也僅朱力挺全民調，指這是社會大眾比較能接受的方式。因此，若最後多人參選，全民調能否成為國民黨初選方案，仍有相當大的變數。

吳敦義昨出席國民黨台北市三合一選舉感恩茶會，對近期黨中央清查黨籍，是否為幫助其參選總統？吳反駁說沒有什麼幫助不幫助，國民黨提名方式有制度，過去有全民調，也曾由全體黨員、黨代表決定，也曾有七成民調、三成黨員投票決定。

吳指出，將來有意參選者會去協商，看用哪種方法讓國民黨有一個很好、公正無私的競賽規則，黨中央是絕對公正無私，才能夠選出有能力、品德操守都好、有機會當選的人出來選，才能贏得好戰績。

朱認同黨籍總檢查︰一定要做

對於黨籍總檢查，朱立倫昨強調，這是一定要做的工作，不必去質疑任何事情。朱昨午出席中華民國青溪總會會員代表大會活動時表示，黨內初選是過程，重點是二○二○國民黨一定要贏，讓大家過好日子，過程當中主要是公平、公開，能讓大家覺得好的決定，就是好的初選制度。

李哲華受訪表示，黨籍總檢查是依照黨章每四年檢查的，組發會已通知各縣市黨部從一月一日到三月卅一日進行黨籍總檢查，這也是為了確認具選舉權黨員數，如果黨中央規避不做，反而有失職之嫌。李強調，觀察最近兩次黨主席與黨代表選舉，人頭黨員情況在國民黨內沒有發生。

李哲華表示，黨章規定總統初選辦法就是七成民調、三成黨員投票，在有意參選者完成資格審查後，黨部會先進行協調，最好是大家共推，若協調不成，再就初選方式協調；若有二分之一以上的參選人要求全民調就採全民調。

吳敦義昨天下午也出席嘉義市黨部舉行的感恩茶會，他指出，雖然有人說現在的最大黨是「討厭民進黨」，但人民對國民黨其實並非完全信任，國民黨應該做得更好，才能贏回民心。

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