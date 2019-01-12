民進黨總統初選 316立委補選後展開

2019-01-12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席卓榮泰上任後昨天首度與媒體茶敘，卓榮泰表示，他建議在三月十六日立委補選後進行黨內的總統候選人初選，不過很多事前作業會先展開；緊接在總統之後，五、六月左右處理立委初選。

有關民進黨與時代力量等其他政黨立委選舉的競合關係，卓榮泰認為，各種合作都應該去嘗試，但要在國家總體目標一致的情況下去做，不強求合作結果。被問到是否可能用兩階段民調（民進黨內產出人選後，與其他政黨進行第二階段民調）方式，卓榮泰說，這也是一種模式，但不要拖太久。

六席立委補選 盼 「保三搶三」

台北市、台中市立委補選將在一月二十七日投票，新北市、彰化縣、台南市、金門縣立委補選，將在三月十六日舉行。對於六席立委補選的目標，卓榮泰希望能「保三搶三」，之前由民進黨拿下的台北市、台南市、新北市立委席次，希望能保住，而台中、彰化立委補選則是要力拚勝利，若能得勝，對民進黨來說是一劑強心針。

在談到總統初選時程時，卓榮泰說，過去慣例是三、四月，今年剛好三月十六日立委補選結束，他建議應該在補選後進行總統黨內初選，很多作業會先展開；緊接在總統之後，五、六月左右處理立委初選。

至於下屆不分區立委名單，卓榮泰表示，希望代表社團的不分區立委，可以作為黨與社團的橋梁，要在黨的政策架構下論述，而不是只給黨壓力，與黨政策距離太遙遠，所以內部討論很重要，討論之後，要代表黨去說服外界，有這種能力的才是好的國會議員，他希望是有戰鬥力的名單。

有關黨的路線大辯論，卓榮泰說，應該會在立委補選完成、三月之後進行。

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