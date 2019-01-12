台諾關係友好 諾魯總統高歌：你是我最好的朋友

2019-01-12

〔記者彭琬馨／台北報導〕在台進行國是訪問的諾魯總統瓦卡昨與媒體茶敘時表示，他堅決反對中國領導人習近平拋出的一國兩制議題，他強調，諾魯「絕對會大力支持台灣」，因為諾魯相信台灣、對台灣有信心，也是台灣忠誠的朋友，台諾關係是互助合作的關係，「不只是朋友」、而是一家人，所以諾魯會持續協助台灣。

瓦卡七日至十一日來台進行國是訪問，他昨撥空與媒體茶敘，現場彈奏蔡英文總統贈送的烏克麗麗，高歌「你是我最好的朋友」（you are my best friend）一曲，歌聲清脆悅耳、驚豔全場，藉以形容台諾關係緊密友好。

針對中國在南太平洋島國積極藉由金援各國基礎建設，以拓展中國在該區域的影響力。瓦卡表示，因諾魯是中華民國台灣的友邦，在去年APEC會議期間，並未與中國代表團會晤，中國是與他們的友邦見面。瓦卡說，太平洋地區的地緣政治的確令人憂心，「特別是中國影響力越來越大」，他認為中國的政策是為了要設計來利誘這些太平洋國家，「諾魯絕對不會參與、也不贊同中國在太平洋地區的這些策略」，他認為中國這麼做是為了要主導太平洋地區的發展。

諾魯為去年太平洋島國論壇（PIF）主辦國，當時中國代表團欲持外交護照入境諾魯，並要求在會議上發言，諾魯則以中諾沒有邦交關係為由、拒絕中國代表團以外交護照入境，中國則在會議開始前揚言退席、並藉故大鬧會場，種種行徑遭瓦卡斥為「傲慢無禮」。

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