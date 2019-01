看蘇內閣》 六都首長肯定 讚賞 高度期待

2019-01-12

〔記者何玉華、黃建豪、魏瑾筠、洪瑞琴、黃鐘山、王榮祥/綜合報導〕蔡英文總統昨天任命前行政院長蘇貞昌回鍋組閣,六都市長對於蘇內閣都持正面態度。在這次選戰中打敗蘇貞昌的新北市長侯友宜表示,他和蘇貞昌有不解之緣,雙方「再續前緣」很好,他樂觀其成並獻上滿滿的祝福。曾當過蘇貞昌部屬的桃園市長鄭文燦說,蘇院長的執政風格是「走正道、做實事」。

侯友宜也說,蘇院長對新北市的建設及民眾的需求都瞭若指掌,在競選過程中也提出很多好的政見,如果能因此讓新北市民獲得更多更好的照顧,是新北市之福。

蘇貞昌敗選回鍋組閣

柯:不能說一次失敗就都不能做

台北市長柯文哲表示,蘇貞昌不會有問題,已經老經驗,應該上任很快就上手。對於蘇參選新北市長敗選後回鍋組閣,柯也表示,不能說人家一次失敗,就什麼都不能做,這很奇怪,先上線再講,重要的是「What he do not what he say」,所以通常是要讓人家先上任一陣子,才能去評估人家的成效。

桃園市長鄭文燦表示,他在蘇貞昌擔任行政院長時代任職新聞局長,知道蘇院長的執政風格是「走正道、做實事」。他認為蘇院長具有一個首長該有的決斷魄力,以及為了國家永續發展做決策的前瞻性。

鄭文燦大讚,蘇貞昌很多好的特質,一定可以讓執政更有感、更接地氣、更貼近人民的心聲,並期待他能夠在未來內閣團隊的領導上做得更好,讓人民的生活能夠改善、國家能夠更進步。

台南市長黃偉哲以「無限期待、從此光彩」高度肯定支持。黃偉哲說,蘇貞昌當過行政院長,以其過去所展現的施政魄力與衝勁,相信定能再發揮「衝衝衝」精神,帶領施政團隊拚出一番作為。黃說,蘇揆是來自屏東的「南部囝仔」,又當過台北縣長、行政院長,深知區域特色差異及南北建設平衡發展,希望未來能夠多關照台南建設。

台中市長盧秀燕昨表示,蘇貞昌院長不僅是把老手,更是個好手,對他有所期待,祝福行政院施政順利。

盧秀燕也對蘇貞昌提出二項期待,第一是希望蘇貞昌院長能夠全心拚經濟,少點政治多點經濟,才能讓台灣富強;第二則希望蘇貞昌院長能延續先前賴揆所答應的各項建設與經費,盼經費迅速到位並繼續實行。同時,盧秀燕也認為,謀求民眾福祉,不應該因為黨派有差異,而讓施政有差別。

高雄市長韓國瑜表示,他對新任副院長陳其邁有較多期待,相信陳其邁會有傑出表現,也相信出身高雄、對高雄有情感的陳其邁,會給高雄更多幫助。韓國瑜同時向政院新團隊喊話,希望前院長賴清德任內所承諾對高雄的補助,在新內閣團隊就位後一樣可如數支持高雄,高雄市政建設迫切需要行政院協助,希望政院能夠不分政黨、全力幫高雄。

