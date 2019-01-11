「東廠打侯論」調查報告出爐 政院︰張天欽應負最大責任

2019-01-11

〔記者李欣芳／台北報導〕前促轉會副主委張天欽任內因「東廠打侯論」發言不當請辭，行政院昨發布調查報告指出，張思慮欠周、言語輕率，嚴重損及促轉會公信力，應負最大程度政治責任，行政院已於去年九月十四日予以免職。

前促轉會副研究員吳佩蓉向媒體爆料錄音檔，指張天欽去年八月二十四日在會議中抨擊當時正在參選的新北市長候選人侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」，引發各界議論；張事後請辭獲准。

行政院昨表示，因應立院朝野協商決議，行政院長賴清德於去年十月八日政務會議中，指派副院長施俊吉成立專案小組並任召集人，另由政務委員羅秉成協助，展開相關釐清工作。

報告結論指出，張天欽的表達或態度存有相當的爭議，且其借題發揮的意圖，容屬可議。張為建立人事清查制度，欲透過侯友宜的新聞事件推動，易招「因人設事」的疑慮；又值選舉期間，難免引人聯想，誠屬不當之舉。

報告表示，張天欽當天會議思慮欠周，言語輕率，招致輿論非議，極為不當，嚴重損及其所屬機關公信力，對於推動轉型正義造成極為不利的影響，應負最大程度的政治責任，行政院對張的言行深表遺憾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/