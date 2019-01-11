吳敦義版九二共識 陳明通譏「組合肉」

2019-01-11

「查過所有兩岸來往書信 找不到這連續的35字」

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席吳敦義在多個場合強調一九九二年換文的卅五個字，是原汁原味的「九二共識」；陸委會主委陳明通昨召開記者會駁斥，指卅五字並非原汁原味，是「這裡抓一點、那裡抓一點，去脈絡化，重新組裝起來」，被外界批評為「組合肉」；他查過所有兩岸來往的書信，都找不到這連續的卅五字。

吳敦義多次表示，兩岸換文結果就是，「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述」，這卅五字就是「一中各表」的「九二共識」，因為有了「九二共識」，才有一九九三年辜汪第一次會談；陳明通指是邏輯上的錯誤。

陳明通拿出時任陸委會主委黃昆輝在研討會發表的文章指出，「一九九三年辜汪會談在新加坡舉行，跟香港會談並沒有關係。辜汪會談是一九九二年六月兩岸間的『密使』穿梭所促成的，亦即早在香港會談前兩岸高層即有密談決定了次年的辜汪會，與香港會談成敗並無關係。」

「談判代表許惠祐 否認有九二共識」

陳明通強調，連當時海基會談判代表許惠祐也否認有「九二共識」，前總統李登輝也曾發聲明強調沒有九二共識，真正主事者都說沒有，當時只是陸委會副主委的馬英九卻硬說有，拿出文件又兜不起來，怎麼說服別人？「若九二香港會談有簽署協議，請拿出白紙黑字，而不是以各種方式來指控民進黨政府不接受九二共識」。

對於馬英九談「九二共識」時，常舉前中國國家主席胡錦濤與前美國總統小布希通電時同意「一中各表」；陳明通也拿資料佐證，那是當時美國國家安全顧問哈德利自己的解釋，新華社記者照抄白宮新聞稿，事後還被懲處，他後來曾向時任國台辦副主任孫亞夫查證過。

至於國民黨指蔡總統任陸委會主委時，在立法院對一九九二年會談清楚表示，「我們立場是各自表述一個中國」。對此，陳明通說，李登輝擔任總統時期，整個戰略就是爭取「一中各表」，但並未爭取到，蔡總統當時在立法院描述這個過程，「不能說有這個過程，就說成有這個成果」。

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