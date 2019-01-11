總預算三讀 促轉會經費過關

2019-01-11

刪減1.19％ 歲出總額達1兆9979億元

〔記者彭琬馨、謝君臨、黃欣柏、涂鉅旻／台北報導〕立法院臨時會昨日三讀通過一○八年度中央政府總預算案，原列歲出總額二兆二二○億二九六三萬七千元，審查結果減列二四○億五一八七萬六千元，刪減幅度約一．一九％，改列為一兆九九七九億七七七六萬一千元。

黨產會業務費 闖關成功

立法院臨時會從二日起處理總預算案，朝野黨團自七日起進行協商，原提案數達兩千一百五十七案，經協商後，保留六十六案進行表決。其中國民黨提案凍結黨產會五十％業務費，國親兩黨提案凍結促轉會一○八年度全數預算等案，在民進黨人數優勢下，提案均未通過。

行政院擬定的年度總預算案，歲入部分原編列一兆九七六九億七九一六萬五千元，歲出原編列二兆二二○億二九六三萬七千元。這也是中央政府總預算案歲出規模首度破二兆元。

經立法院臨時會院會三讀通過的總預算，歲入部分，增列一五三億五六七二萬兩千元，歲入總額暫改列為一兆九九二三億三五八八萬七千元；歲出部分，共計減列二四○億五一八七萬六千元，刪減比率約一．一九％，刪減後總預算歲出總額暫改列為一兆九九七九億七七七六萬一千元，歲出規模仍未突破二兆元。

立法院臨時會昨進行提案的表決處理，時代力量黨團質疑退休退職人員年終慰問金及三節慰問金發放既無法源依據又無正當性，主張預算全數刪除，但未通過。

國民黨團和親民黨團質疑中選會去年九合一大選合併公投規劃不周，國民黨團提案將首長及副首長特別費七十一萬一千元減列五十％，親民黨團提案全數凍結，也未通過。

對於行政院黨產會業務費預算編列一八六一萬四千元，國民黨團質疑黨產會相關處分違憲，該機關已屬「準違憲機關」，提案凍結五十％，但沒有通過。

國民黨團和親民黨團質疑促轉會公信力，提案要求該會預算一億六千零六萬五千元全數凍結，待行政院重新提名主委、副主委及其他委員並送立法院同意後，始得動支，但沒有通過。

校歌有「黨旗」 陸官遭凍333萬

陸軍官校校歌歌詞有「黨旗飛舞」等內容，民進黨立委劉世芳質疑「黨國不分」、開民主倒車，提案凍結攸關陸軍官校今年校慶預算的陸軍教育訓練業務「業務費」三三三．七萬餘元，昨表決通過凍結，待軍方向立院外交及國防委員會報告後始得動支。

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