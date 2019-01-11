台南立委補選 國民黨謝龍介表態參選

2019-01-11

〔記者蔡文居、楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選將於三月十六日登場，民進黨已確定徵召前勞動部次長郭國文參選。被國民黨視為強棒的國民黨南市黨部主委、市議員謝龍介昨天表示，身為南市國民黨部主委，他是避無可避，會一肩挑起。間接表明將投入立委補選。謝龍介目前人在中國，預計本月十四日立委補選登記前返國。

謝龍介說，台南市第二選區立委補選，國民黨中央確實有跟他談過，如果最後中常會決議徵召，身為市黨部主委，「我是避無可避，雖是最艱困的選區，猶如跳火坑一般，但我們還是一肩挑起。」

他表示，目前雖然看起來民進黨有分裂的狀況，但該選區長期以來都是綠大於藍，面對這種挑戰的選區，他們會勇往直前，未來兩個月的選戰，會戒慎恐懼，全力以赴。

民進黨徵召的郭國文則強調，期待與謝龍介來一場君子之爭。郭國文今也將公布競選文宣影片，以「行願造福十四區」為主軸。

至於爭取民進黨提名失利、宣布退黨參選的陳筱諭，則持續爭取選民支持。雖然黨主席卓榮泰前天二度打電話給陳筱諭的母親、前台南市議員郭秀珠勸阻，但陳筱諭昨天連跑三家電視台談話性節目，指民進黨扼殺年輕人參政、徵召作業黑箱，才會失望離開民進黨，她參選決心不變。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/