若宣布參選總統 王金平：必勇往直前

2019-01-11

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕二○二○總統大選開跑，前立法院長王金平參選總統態勢漸趨明顯，王昨受訪時仍未鬆口，強調「等待因緣」，他也透露，如果宣布的話就是表示決心，一定勇往直前。而暌違近四年未有動態的王金平臉書專頁「台灣公道伯」昨重啟運作，王的參選似乎已箭在弦上。

馬表示祝福 朱：黨內僅是過程

前總統馬英九與前新北市長朱立倫昨晚都出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡豔紅之夜」活動。對於王金平將參選總統，馬英九說，「我們祝福他」；朱立倫則表示，國民黨是民主政黨，各種聲音都歡迎，大家共同參與，但別忘記最重要的目標就是二○二○勝選，重振台灣經濟，改善兩岸關係，「黨內只是一個過程，不是最後結果。」

王金平前日與國民黨立委餐敘，藍營內部認為王農曆年後就會宣布參選。王昨受訪時坦言，他在餐會上有表示一個態度，但還沒講什麼確切的結果，因緣到了，就可以宣布，但他也不知道什麼時候因緣到，「大家慢慢看吧」。

對於近期多次與高雄市長韓國瑜合體，王金平說，韓國瑜是他家鄉的大家長，「他是市長，我是高雄市的市民」，互動頻繁很正當。

王透露，他最近還會與韓國瑜數度碰面，包括本月十一日在雲林虎尾的感恩餐會，十七、十八日在高雄的尾牙活動等，農曆年間也難免會與韓有些互動。

王金平昨也表示，他的新書《橋─走近王金平》本月十六日會正式出版。媒體詢問有沒有信心銷售量贏過馬前總統的回憶錄？王回：「哎呀！怎麼可以跟老長官來做比較呢？這個沒有禮貌。」

王金平二○一五年五月間成立的「台灣公道伯」臉書專頁又開始運作，昨發文「偶回來了～是不是有人在想偶啊？#公道伯上線#新書預購中」，並放上王微笑揮手說「大家好啊！」的照片，距離上次發文已近四年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/