民進黨立委補選提名》新北余天 彰化黃振彥

2019-01-10

〔記者楊淳卉、陳心瑜、劉曉欣／綜合報導〕新北、彰化、台南、金門立委補選，將在三月十六日舉行。民進黨中執會昨完成新北、彰化、台南三個立委補選徵召提名作業，金門縣立委補選，因無人表態參選，未予提名。

前立委高志鵬留下的新北市第三選區立委席次，民進黨徵召新北市黨部主委余天參選；台南市長黃偉哲遺留的台南市第二選區立委席次，徵召前勞動部次長郭國文參選；彰化縣長王惠美遺留的彰化縣第一選區立委席次，徵召前鹿港鎮長黃振彥。

余天表示，既然參選已成定局就會全力以赴，今天會拜訪原本有意願參選的民進黨籍市議員，前行政院長蘇貞昌也會陪他拜訪，黨內團結拚勝選。

對於徵召余天參選，民進黨籍市議員李倩萍、李坤城、李余典等都肯定余天的知名度高、在去年底選舉賣力輔選等功勞，認為余天是適合人選。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示「人選得很好」，但知名度不代表支持度，國民黨人選最慢在十四日公布。據了解，國民黨目前以文傳會副主委、前台北縣議員鄭世維較有可能，黨內並勸進朱立倫愛將、前市府民政局長江俊霆參選，或前立委朱俊曉，甚至李乾龍親自上陣，但江、朱、李三人都表示沒有意願。

前鹿港鎮長黃振彥昨強調，他在二○一二年參與鎮長補選，也是在民進黨選情低迷時，最後他不只打贏選戰，更成為首位民進黨籍的鹿港鎮長；他從民意代表到鎮長，全心全意付出，這次參與立委補選，志在必得，一定要打贏勝選。

民進黨中央針對彰化立委補選，日前徵詢黃振彥、前彰化縣文化局長陳文彬、前縣議員林士堅與縣議員陳秀寶的意見。昨天結果出來，陳文彬及林士堅都祝福黃振彥。陳秀寶則所有不滿表示，黨中央只是徵詢，並沒有正式協調，她會在最短時間內，與支持者討論，未來不排除任何可能。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/