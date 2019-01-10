南市立委補選》民進黨徵召郭國文 陳筱諭退黨參選

2019-01-10

陳批黑箱提名 郭喊團結作戰

〔記者萬于甄、楊金城、邱灝唐、蔡淑媛／綜合報導〕民進黨中執會昨通過台南立委第二選區補選徵召前勞動部次長郭國文參選，郭國文表示將積極拜訪黨內人士，擴大團結作戰陣容，全力保住這一席；同黨爭取提名的陳筱諭則痛斥提名有如黑箱，宣佈將退出民進黨，立委補選也絕不缺席。

卓榮泰︰沒黑箱 會事後補救

針對陳筱諭宣布退黨參選，新任黨主席卓榮泰昨晚在台中說，遺憾看到年輕人因為一時情緒，對黨失去信心，會以誠意連繫，他強調民調沒黑箱，會事後補救。

國民黨出征人選 謝龍介呼聲高

相較於民進黨已確定徵召人選，且陳筱諭會退黨參選，代表國民黨出征呼聲高的議員謝龍介表示，據他掌握的數據，陳筱諭聲勢和民調比郭國文還高，民進黨仍硬要徵召郭，只能給予祝福，而陳脫黨參選有其正當性。不過他也分析，畢竟該選區「綠大於藍」，是最艱困的選區，不會因為泛綠有二人出來選就國民黨一定會贏，黨中央也正在協調優秀人選出戰，而黨若需要他，他也會一肩承擔，目前台南已有聲音認為藍營起碼要有一席立委，這次補選藍營會全力以赴。

獲得民進黨徵召的郭國文表示，去年九合一選舉民進黨失利，此次立委補選是黨內最艱困、最關鍵的一刻，挺身而出不只是為民進黨，更關係民進黨的未來發展，尤其在中國不斷打壓台灣主權，企圖以香港模式讓台灣接受「一國兩制」，台南立委補選儼然成為中國與國民黨急欲突破的民主缺口。

郭國文強調，台南這席勢必要守住，同時也向陳筱諭喊話，讚賞其是年輕有活力的人才，未來更是民進黨公職及民意代表的人選，對於陳筱諭的退黨感到惋惜。

陳筱諭則痛斥提名作業有如黑箱，支持特定人選，宣佈退出民進黨，並預告三月十六日立委補選絕不缺席。

陳筱諭怒批，民進黨甘被派系綁架，視行之有年的初選機制如無物，無視有意參選者的決心和意志，只進行個別徵詢，根本沒有協調即逕行執行民調，宛如黑箱作業，讓人難以心服口服。

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