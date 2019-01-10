帶高市府官員跑行程 李佳芬被轟夫人干政

2019-01-10

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬昨進行多項出訪行程，帶著一大票市府官員隨行，並動用市府資源發布採訪通知。由於李不具公職身分，高市議員高閔琳痛批，這就是典型的夫人干政，過去國民黨時期黨國不分的情況，難道又要在高雄重新上演了嗎？

對此，高市新聞局長王淺秋表示，市長因公務繁忙無法分身，才由夫人幫忙出席「公益行程」，且這些行程都是各局處所掌管的業務，因此帶著相關局處的官員前往訪視並無不妥，夫人也只是到場關心，不會做出指示，因此不會有干政的情況出現。

高閔琳表示，李佳芬的身分雖然是「市長夫人」，但不具備任何公權力，憑什麼帶著教育局、勞工局和新聞局官員進行「私人行程」，她不反對任何人以何種形式關心高雄，但請重視自己的身分角色，不要濫用公器。

李佳芬昨上午前往甲仙區小林國小訪視學童，下午則轉往關心自閉症孩子。據悉，李佳芬前晚安排行程時，市府幕僚曾勸阻「高層」，李的身分不宜帶官員出訪，但市府「高層」仍堅持派員隨行，幕僚無奈只能聽從指示，直說：「以後出訪，市長夫人有任何指示，不曉得是要聽夫人的，還是聽市長的？」

韓國瑜小內閣震撼彈

江惠頌未上任就請辭

此外，韓國瑜小內閣剛滿十六天，就傳出第一位請辭的首長，原預定一月十五日接任行政暨國際處處長的江惠頌，尚未就任，昨天就決定請辭。

江惠頌昨突然發出聲明，強調因工作單位有重要事務需推動，因此已親自向韓說明，並獲諒解，將不會就職。

據了解，江惠頌目前還擔任沐華國際美容公司營運長。她受訪說明，因為公司老闆強力慰留，且今年公司營運計畫都由她主導，因此最後決定留下來。韓國瑜回應表示予以尊重，將另覓人選。

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