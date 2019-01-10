總預算協商無共識 立院今表決大戰

2019-01-10

〔記者彭琬馨、謝君臨／台北報導〕立法院朝野黨團昨繼續協商「一○八年中央政府總預算案」，今早將視情況進行最終協商，隨後進行表決。民進黨團總召柯建銘昨受訪時表示，預算能協商的就協商，不要做無意義的表決，但包含促轉會、中選會、黨產會等預算，朝野經協商後仍有部分無共識，預估今將上演表決大戰，民進黨團昨已發出甲級動員，做好挑燈夜戰的準備。

國民黨團書記長曾銘宗強調，黨產會、促轉會等組織的預算，若第二輪協商民進黨沒有重大讓步，會以表決表達堅定立場；曾銘宗說，預計最快今天下午進入表決。

立法院臨時會本月二日起處理一○八年度中央政府總預算案，自七日開始進行朝野協商。一○八年度政府總預算案歲出編列兩兆二二○億元，根據協商結論，朝野達成共識，通案刪減約一．一九％、約二四○億元。

根據統計，有二○二案保留，須進入院會處理。其中財政部除通案外，另保留四十六案、金管會另保留五十四案，皆為時代力量黨團所提，為保留案件數最多的部會。

外界關注的促轉會預算，國親兩黨則提案「歲出、歲入預算全數凍結」、「特別費全數減列」共有五案送交院會處理；中選會因九合一大選合併公投規劃不周，選舉業務遭凍結十五％、約一億八千萬元，國親兩黨並提案刪減中選會特別費；另國民黨提案凍結黨產會業務費五十％，一併送交院會處理。

親民黨團總召李鴻鈞昨受訪表示，預算審查最重要的是促轉會，他們不會讓步；時代力量總召徐永明表示，黨團關注台鐵普悠瑪案、財政部的稅賦獎勵金部分，也可能會訴諸院會表決。

立法院臨時會昨繼續針對促轉會預算進行朝野協商，國親兩黨均認為，應全數凍結一．六億餘元，待行政院重新提名正、副主委人選，並經立院行使同意權，始得動支。

柯建銘則強調，促轉會已撤銷兩波司法有罪判決，這對台灣民主很重要，希望鼓勵促轉會重新開始；時力立委黃國昌也認為，不該因正、副主委個人的不當言行，就抹滅其他委員努力。最後，在院長蘇嘉全居中協調下，促轉會預算共保留五案至院會表決。

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